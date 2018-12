Stetten THW leistet bei Sprengung Präzisionsarbeit

Next

Mitglieder des THW bohrten insgesamt 190 Sprenglöcher in den Holzturm. © Foto: Wilfried Selinka

Präzision war gefragt bei der Sprengung der alten Brecheranlage im ehemaligen Gipsbruch Stetten durch das THW Hechingen. Auf dem Gelände trat am Samstag ein Großaufgebot an Einsatzkräften in Aktion. Das Gebäude brach in einer Rauchwolke in sich zusammen. © Foto: Wilfried Selinka

Stetten / Wilfried Selinka

Der THW-Ortsverband Hechingen legte am Samstag das alte Brechwerk in Stetten nieder.

Das alte Brecherwerk der ehemaligen Stettener Gipsmühle war durch Sturm und Wind in eine Schieflage geraten und musste allein schon aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden. Das Technische Hilfswerk aus Hechingen hatte gegenüber der Stadt Haigerloch sofort Interesse an einer Sprengung der 15 Meter hohen Holzkonstruktion gezeigt. Das Niederlegen von einsturzgefährdeten Gebäuden gehört zu den Aufgaben des THW im Zivil- und Katastrophenschutz.

Am Samstag war es dann soweit: Bereits vor 9 Uhr rückten 20 Mann aus Hechingen und zusätzlich fünf vom THW Tübingen in Stetten an. Die Feuerwehr Stetten war ebenfalls vor Ort. Unter der Leitung des Ortsbeauftragtem Ronny Stocker entfernten THW-Trupps lose Holzteile von dem Gebäude und bohrten auf allen Ebenen des Turms insgesamt 190 Sprenglöcher. Dabei kamen ein Hubstapler und verschiedene Leitern des THW zum Einsatz. Die Sprenglöcher wurden mit Sprengstoff gefüllt und die Kabel der Zünder miteinander verbunden. Insgesamt wurden 22 Kilogramm Sprengstoff verwendet. Auf 21 Zeitstufen war die Sprengung verteilt.

Nach und nach trafen auch Polizei, DRK und Mitarbeiter des städtischen Bauhofs sowie Bauamtsleiter Hans-Martin-Schluck auf dem Übungsgelände ein. Sehr genau wurde auf die Sicherheitsvorkehrungen geachtet, vor allem, dass die Zuschauer einen Abstand von 300 Metern zum Sprengobjekt einhalten. Während der Sprengung war die L 410 voll gesperrt und eine Umleitung über Hart eingerichtet.

Um 14 Uhr sollte gesprengt werden. Zahlreiche Zuschauer hatten sich eingefunden, mussten aber bei eisigem Wind und Regen eine Geduldsprobe bestehen, denn eine unvorhergesehenen Problemsuche verzögerte die Sprengung um mehr als eine Stunde. Aber nach zwei Sprengsignalen fiel das Gebäude mit einem lauten Knall in einer Rauchwolke in sich zusammen.

Am Ende zeigte sich der THW-Verantwortliche Ronny Stocker erleichtert und zufrieden. „Die Sprengung ist präzise nach unseren Erwartungen vor sich gegangen, indem der Holzturm nach hinten abstürzte und der vordere Gebäudeteil in sich zusammenstürzte. Ein Dank an alle eingesetzten Kräfte“.

Die Firma Libare Rückbau aus Winterlingen wird nun die Betonfundamente zurückbauen, die Holz- und Betonteile und weiteres entsorgen und eine naturnahe Oberfläche herstellen.