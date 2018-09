Gruol Theatertruppe zurück auf der Bühne

Gruol / SWP

Nach den großen Erfolgen von 2010, 2012 und 2015 studiert der Narrenverein Gruol derzeit wieder ein Theaterstück ein. Der Titel ist Programm: „Ach du fröhliche“.

In diesen Tagen startet der Kartenvorverkauf für eine spektakuläre Theatersaison in Gruol, denn erstmals nach drei Jahren Pause studiert die Laienschauspielgruppe des Narrenvereins wieder einen Schwank ein. Die Wahl fiel auf das Stück „Ach, du fröhliche“ von Bernd Gombold. Wie der Titel schon sagt, handelt es sich um eine turbulente weihnachtliche Geschichte. Es sind drei Aufführungen geplant: an den drei Samstagen 3. November, 17. November und 1. Dezember. An den Theaterabenden wird jeweils auch eine kleine Band auftreten. Bei jeder Aufführung gehen drei Euro des Eintrittgeldes direkt an den Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen.

Regisseur mit Erfahrung

Der Regisseur der Theatertruppe ist wie in den vergangenen Jahren Uwe Thomer. Souffliert wird den Akteuren von Petra Lehre. Auf der Bühne stehen: Martin Flaiz, Wolfram Gmirek, Andrea Freiberg, Sabine Schneider, Reiner Schullian, Stefanie Kübler, Johannes Flaiz und Carolin Rebholz.

Der Schwank spielt im Haus von Familie Maier. Bei ihr hängt an Heilig Abend der Haussegen schief, denn die Weihnachtsfeier des Narrenvereins am Vorabend hat Vater Anton (Martin Flaiz) und Sohn Markus (Wolfram Gmirek) ganz schön zugesetzt. Die beiden Herren erwachen mit schwerem Kopf und großen Erinnerungslücken von den Vorgängen der letzten Nacht. Mutter Rita (Andrea Freiberg) ist alles andere als erfreut, denn Anton hat auch noch vergessen, den Weihnachtsbaum zu besorgen. Die Chefin des Hauses erlebt den Alptraum einer jeden Hausfrau: Weihnachten steht vor der Tür und weder die Weihnachtsgans noch das Gästezimmer für den Weihnachtsbesuch sind vorbereitet. Rita kann von ihren beiden Männern nach durchzechter Nacht keine Hilfe erwarten.

Laut der schwatzhaften Nachbarin Martha Strecker (Sabine Schneider), die überall ihre Nase hinein steckt, müssen sich in der letzten Nacht auch noch höchst seltsame Dinge zugetragen haben: Ein schrecklicher Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, ein angeblich im Garten verscharrtes Unfallopfer, eine Leiche in einem schwarzen Plastiksack im Keller und eine wilde Schießerei im Wildpark. Mehrere Indizien sprechen dafür, dass Anton und Markus damit etwas zu tun haben.

Mitten in dieses Chaos platzen auch noch Antons Schwager Karl-Otto (Reiner Schullian) samt Ehefrau Agathe (Stefanie Kübler). Auch sie sind hell empört, denn in ihr Juweliergeschäft wurde vergangene Nacht eingebrochen. Auch hierbei haben Anton und Markus wohl bedauerlicherweise ihre Finger im Spiel. Zu allem Überfluss ist auch noch Nachbar Theo (Johannes Flaiz) erzürnt, weil ihm jemand in besagter Nacht seine schöne Weißtanne abgesägt hat. Somit geraten Anton und Markus in immer größere Schwierigkeiten und wissen bald keinen Ausweg mehr.

Licht ins Dunkel bringt erst Sabine, die Freundin von Markus, dargestellt von Carolin Rebholz, die mit den beiden Herren auf ihrer nächtlichen Zechtour unterwegs war.