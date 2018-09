Bad Imnau „Marina & the Kats“ bezaubern im Fürstensaal

„Marina & the Kats“ bezaubern im Fürstensaal

Bad Imnau / Antonia Lezerkoss

Die Swing-Formation „Marina & the Kats“ aus Wien begeisterte im Bad Imnauer Fürstensaal.

Im Rahmen der Haigerlocher und Ludwigsburger Schlossfestspiele bot eine einzigartige, kompakte und wendige Formation im Bad Imnauer Fürstensaal eine begeisternde Show voller Energie und Feuer: „Marina & the Kats“ mit Thomas Mauerhofer (Gitarre/Gesang), Peter Schönbauer (Bass/Gesang) und mit der charmanten, temperamentvollen Frontfrau Marina Zettl (Gesang/Perkussion).

Ohne jede museale Nostalgie schöpften die drei Musiker beherzt aus dem riesigen Fundus des swingenden Jazz und ihre musikalische Wundertüte quoll fast über vor Einfallsreichtum. Herzerfrischende Versionen von Klassikern, gewürzt mit überraschenden Wendungen und Breaks, unerwarteten Klangfarben und anderen Spielereien und verquickten sich mit Eigenkompositionen zu einem einzigartigen, genussreichen Ohrenfutter.

Mühelos und nonchalant gelang dem Trio der Brückenschlag zwischen gestern und heute. Neu interpretierter, allerfeinster Swing mit retrospektiven Charakter beschwor das musikalische Flair der 30er- und 40er-Jahre herauf und ließ die zahlreichen Zuhörer erahnen, wie sich die Musik von damals „angefühlt“ haben muss.

An die Anfänge des Swing erinnerte das rhythmisch mitreißende Stück „Advertise me“, rasant und feurig folgte mit einem betörendem Gitarrensolo „Drive“. Auch „Swingsalabim und „Non, non, non“ wurden bei diesem Trio zu fesselnder Musik zwischen Erinnerung und virtuos pulsierenden „Neo-Swing“.

Frei von Kitsch und „Schmäh“ statteten die Musiker ihr Liebeslied „Some Day“ mit einer Fülle von kleinen, belebenden Einfällen aus und kleideten es in gefühlvollen Slow Rock – stets geadelt durch die bezaubernd, mädchenhafte Stimme von Marina Zettl. In hellwacher Interaktion ergänzten sich die drei Wiener Künstler perfekt, ihre Performance machte weitaus mehr Spaß als viele verkopfte Jazzproduktionen, denn sie ließen eine unbändige Spiel- und Musizierfreude spüren.

Mit Thomas Mauerhofer war ein swingender, einfallsreicher Gitarrist zur Stelle, der mit brillanten Gitarren-Soli zu bestechen wusste und gleichzeitig mit dem wunderbaren Gespür dafür ausgestattet, wann er sich zurücknehmen, wann der perlenden Stimme Marina Zettls Raum gewähren, wann ihre Wirkung unterstreichen muss. Souverän bildete der Bass von Peter Schönbauer das musikalische Fundament. Mit ausdrucksvollem Scatgesang, viril und makellos intoniert, veredelten die beiden Instrumentalisten so manche Melodie der quirligen Bandleaderin Marina.

„I am small“ dieses wunderschöne, leicht melancholische Lied spielten Marina & The Kats unverstärkt als Zugabe mitten im Publikum, was für einen stimmungsvollen Ausklang sorgte.