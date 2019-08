Themen in diesem Artikel Sportverein

Der runde Geburtstag des Harter Sportvereins war musikalisch gesehen ein großes Ereignis. Von den „Albkrachern“ bis hin zum „Nachtsound“ war einiges geboten. Es gab auch eine Überraschung.

Unglaublich toll eröffnete die Musikgruppe „Albkracher“ am Freitagabend das Jubiläumsfest „100 Jahre SV Hart“ im Veranstaltungszelt in Hart.

Mit vielen bekannten Titeln unter anderem aus den Bereichen Volksmusik beziehungsweise Malle-Hits, moderner Schlager und Songs aus den 1980er- und 90er-Jahren trat „Albkracher“ auf. Auch mit Rockmusik à la Bon Jovi und Bryan Adams sorgte die Band für die richtige Gaudi im Festzelt.

Die Veranstaltung war nicht ganz so gut besucht, wie von den Verantwortlichen des Sportvereins (SV) Hart erhofft, aber die Musiker und die Anwesenden ließen sich die Laune nicht verderben. Sie feierten trotzdem bei der fetzigen Veranstaltung. Und so herrschte eine gute Stimmung im Festzelt.

Am Samstagabend beim Auftritt der Band „Nachtsound“ waren die meisten Tische und Bänke belegt, sodass die SV-Organisatoren den eigenen Aussagen zufolge mit dem Besuch zufrieden waren. Auch „Nachtsound“ deckte ein breites musikalisches Spektrum ab, und so durften sich die Gäste über Lieder von Peter Maffay („Über sieben Brücken“, „Es war Sommer“, „So bist du“) und der „Münchner Freiheit“ genauso freuen, wie über ein Rock ’n’ Roll-Medley. Bei letzterem sind Songs wie „Barbara Ann“ von den Beach Boys gemeint.

Ferner erklangen ABBA-Hits, zum Beispiel „Waterloo“ und „Mamma Mia“, oder „Stayin´ Alive“ von den Bee Gees. Auch für Coverbands ungewöhnliche Lieder wie „Kyrie“ oder „We Built This City“ hatte das Quartett nach Hart mitgebracht.

Juniorengarde bereichert Party

Natürlich durften modernere Titel, zum Beispiel von Andreas Gabalier und DJ Ötzi, nicht fehlen; eine gewisse „Cordula Grün“ war am Samstag ebenfalls in Hart zu Gast. Die anwesenden Besucher ließen es sich nicht nehmen, immer wieder dem Paartanz auf der Bühne zu frönen. Für zusätzliche Unterhaltung beim Jubiläum sorgte am Samstagabend der Auftritt der Harter Juniorengarde, die ihren in der vergangenen Fasnet mehrfach preisgekrönten Tanz mit dem Motto „#Selfie – Wenn die Kameras blitzen, muss das Lächeln sitzen“ präsentierte.

Mit diesem „#Selfie“-Tanz hatte die Formation vor Kurzem fünf erste Plätze abgeräumt. Als „tanzende Kameras“ begeisterten die Mädchen aus Hart ihr Publikum, wobei nicht nur die schöne Kostümierung auffiel, denn zu den famosen, tänzerischen Darbietungen gesellten sich Hebefiguren, turnerische und akrobatische Einlagen sowie spannende Showelemente.

So bereicherte dieser Überraschungsauftritt die Veranstaltung am Samstag sehr.