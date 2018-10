Bittelbronn Streit um Reitplatz geht weiter

Bittelbronn / Andrea Spatzal

Der Reit- und Fahrverein Pferd und Natur in Bittelbronn hat Grund zur Klage und spricht sogar von „Verschleierungstaktik“.

Bittelbronn ist ein idyllisch ländlich geprägtes Dorf. Es gibt noch Landwirtschaft. Man kennt einander. Gemeinschaftsgeist wird groß geschrieben. Darauf sind die Bittelbronner zurecht besonders stolz.

Nun hat die Idylle einen Knacks. Ausgerechnet ein Reitverein ist es, der sich beklagt. Dabei sind Pferde doch der Inbegriff von Lebensqualität auf dem Land. Warum macht also das Dorf dem Reit- und Fahrverein Pferd und Natur e. V. Bittelbronn das Leben schwer?

Die ganze Sache dreht sich um einen Reitplatz, den es gibt und doch nicht gibt. In Bittelbronn wird traditionell und schon seit Jahrzehnten gern geritten. Zum Beispiel war Altbürgermeister Roland Trojan, der in Bittelbronn lebt, immer ein passionierter Reiter. Nicht von ungefähr hat der Sportverein Bittelbronn damals sogar eine eigene Reitabteilung gegründet. In der Nähe des Sportplatzes wurde im Jahr 1997 von der Gemeinde ein Grundstück gepachtet und fortan als Reitplatz genutzt. Als die Begeisterung für den Reitsport abebbte und nur noch vereinzelte SV-Mitglieder den Reitplatz nutzten, wurden die Reitabteilung und auch der Platz im Jahr 2013 quasi stillgelegt. Seitdem verwildert das Gelände.

Dennoch gab es viele Reitsport- und Pferdebegeisterte in Bittelbronn. Sie warfen natürlich ein Auge auf den freien Platz. Um das Gelände pachten zu können, wurde 2013 der Reit- und Fahrverein Bittelbronn gegründet und die Bewerbung eingereicht. Heute, fünf Jahre danach, hat der Verein 80 Mitglieder. Vor allem sind es Kinder und Jugendliche, die im Reit- und Fahrverein Pferd und Natur e. V. den Umgang mit Pferden und das Reiten erlernen.

Aber bis heute steht der Verein ohne Reitplatz da. Denn als die Pacht des bisherigen SV-Reitplatzes konkret werden sollte, hieß es, die Vertragslaufzeit ende erst im Dezember 2018. Nicht nur der Bürgermeister und der Ortsvorsteher, sondern sogar Landrat Günther-Martin Pauli hat die Vereinsmitglieder damals auf dieses Datum vertröstet.

„Also stehen wir jetzt wieder auf der Matte“, sagt Volker Müller, Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins. Auf der Matte der jüngsten Ortschaftsratssitzungen nämlich, in denen Vereinsmitglieder hoffnungsvoll nachhakten, was denn nun mit dem Reitplatz sei (wir berichteten). Aber sie wurden erneut enttäuscht. Denn nun heißt es, dass der Pachtvertrag damals auf 25 Jahre abgeschlossen worden sei. Das neue Datum lautet jetzt also: 2021.

Das ist eine mehr als herbe Enttäuschung für den Verein, der schon seit so vielen Jahren wartet. Um endlich Klarheit zu schaffen, wurde ein Rechtsanwalt eingeschaltet. Vereinsmitglieder konnten inzwischen auch Einsicht in den alten Vertrag nehmen. Aber das sei nicht besonders aufschlussreich gewesen. Man habe zwar die Jahreszahl 1997 gesehen und auch was von 25 Jahren gelesen. „Aber wir durften das Schriftstück nicht anfassen, die Blätter nicht umdrehen“, berichten die Delegierten des Vereins. „Wir wissen eigentlich gar nicht, was wir da gesehen haben.“ Die Schriftstücke seien nur kurz gezeigt und dann wieder weggenommen worden. „Ob es sich dabei tatsächlich um den Pachtvertrag des Reitplatzes handelte, konnte nicht geprüft werden.“

Weitere Versuche, den Pachtvertrag einzusehen, seien bislang abgelehnt worden. Die Vereinsmitglieder werten das inzwischen als „Verschleierungstaktik“ – „zum Nachteil einer großen Gruppe von Kindern und Jugendlichen“, wie sie betonen.

In ihrem Frust haben sich die Vereinsmitglieder erneut an Landrat Pauli gewandt. Sie können die Gründe für die ablehnende Haltung der Entscheidungsträger einfach nicht nachvollziehen. Der Sportverein Bittelbronn nutze, pflege und brauche den Reitplatz nicht. Warum wird also so hartnäckig an dem alten Pachtvertrag festgehalten? Argumente von Seiten des Ortschaftsrates, der Platz sei nicht geeignet, weil er zu nah am Sportplatz liegt, lassen die Vereinsmitglieder auch nicht gelten. Die Erfahrungen der vergangenen 30 Jahre hätten gezeigt, dass die Nachbarschaft funktionieren kann. Der Platz liege abseits und auch deutlich höher als der Sportplatz. Auch die Nutzungszeiten würden sich nicht wesentlich überschneiden. Kurzum: Das Nebeneinander von Sport- und Reitbetrieb wäre gut möglich und nur eine Frage der gegenseitigen Rücksichtnahme.

Fraglich sei auch die Feststellung aus den Reihen des Ort­schaftsrates, dass neben einem Reitplatz ein Stall stehen müsse. „Als der Reitplatz damals geplant wurde, haben erfahrene Reiter und der Sportverein zusammen dieses Grundstück für gut befunden. Unwahrscheinlich, dass dies heute nicht mehr gelten sollte.“

Zuletzt ist den Verantwortlichen des Vereins noch die Abgrenzung zum Reitbetrieb Müller wichtig. Der hat seinen Standort im Ort und stellt den Kindern und Jugendlichen des Reit- und Fahrvereins bislang noch seinen Reitplatz im 14-Tage-Rhythmus kostenlos zur Verfügung. „Sonst könnte das Vereinsleben gar nicht ausgeübt werden“, sagt Tanja Müller. Dennoch stehe ihr Reitbetrieb für sich. Die Reitplatz-Suche des Vereins stehe auf einem ganz anderen Blatt, auch wenn ihr Ehemann Volker Müller dessen Vorsitzender ist.