Für Schüler des Gymnasiums und die Eyachtalschule organisierten die Schulsozialarbeiter Anika Weimann und Matthias Mühr verschiedene Präventionskurse, die bei den Schülerinnen und Schülern gut ankamen.

Begonnen wurde mit der Suchtprävention in Klasse 7, die von Lisa Wagner und Annika Lebherz, kommunale Suchtbeauftragte des Landratsamtes Zollernalb, geleitet wurde. Behandelt wurden die Themen Alkohol und Drogen. Im Juli folgt eine zweite Einheit über legale Suchtmittel und Tabak.

Weiter ging es für die Mädchen der Klassen 5 unter dem Motto „Starke Mädchen sind nicht zu schlagen“: Hierzu fand in der Sporthalle in Haigerloch ein Selbstbehauptungskurs für die 27 Schülerinnen des Gymnasiums und der Eyachtalschule statt.

Neben Gewaltprävention stand in diesem Kurs auch Persönlichkeitsbildung auf dem Programm. Im Fokus stand die Vermittlung von Selbstachtung und Selbstbewusstsein. Nur wenn die Mädchen erkennen, dass sie nicht hilflos und passiv sind, können sie entsprechend handeln. Dies bedeutet zum Beispiel mit Stimme, Körper und eindeutiger Mimik selbstsicher „Nein“ zu sagen. Den Mädchen wurden Handlungsstrategien an die Hand gegeben, damit sie sich in bedrohlichen Situationen zu schützen wissen oder agieren können. Außerdem konnten die Schülerinnen bei Tobe- und Raufspielen ausprobieren, wie viel Kraft in ihnen steckt sowie beim Boxen gegen die Weichbodenmatte ihre „Schlagfertigkeit“ trainieren. In anschließenden Gesprächsrunden wurden unterschiedliche Erfahrungen und intensive Eindrücke ausgetauscht. Der Selbstbehauptungskurs ist jedes Jahr ein echtes Highlight und hinterlässt bei den begeisterten Mädchen bleibende Eindrücke.

Und last but not least wurden noch Präventionseinheiten zum Thema Medien angeboten. Denn: Jugendliche ohne Smartphone sind inzwischen eine Rarität. Fast jeder Schüler der 5. Klassen besitzt ein Smartphone, wie im Projekt festgestellt wurde. Mit ihren modernen Geräten können die Kinder kreativ sein, fotografieren, soziale Medien, wie WhatsApp, Snapchat oder Instagram nutzen, Videos drehen oder einfach nur Daten austauschen. Doch gehen die Kinder und Jugendlichen mit ihrem Smartphone auch verantwortungsbewusst um?

Uli Sailer, Medienreferent der Jugend- und Erwachsenenbildung, sowie Axel Heiner, von der Kriminalprävention Balingen, klärten die Schüler der Klasse 5 und 8 über mögliche Gefahren der heutigen Medien auf. Wichtige Themen waren beispielsweise, wie Smartphone-Nutzer über WLAN Netze, GPS-Sender oder im Hintergrund laufende Apps, überwacht werden. Durch diese Überwachung können die einzelnen Wege eines Smartphone-Nutzers verfolgt werden.

Weiter ging es mit dem Thema „Recht am eigenen Bild“. Dabei wurde den Kindern deutlich, wie wichtig die Zustimmung des Fotografen und der Person auf dem Foto ist, um es im Internet zu veröffentlichen oder über soziale Medien zu teilen.

Zum Schluss und sehr aktuell wurde bei beiden Klassenstufen auf den beliebten Messengerdienst WhatsApp hingewiesen. Zum einen tritt der Nutzer WhatsApp Rechte ab, die die App gar nicht benötigt, zum anderen ist WhatsApp nach der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung, die am 25. Mai 2018 in Kraft getreten ist, erst ab 16 Jahren erlaubt. Nicht zu vernachlässigen ist, dass Eltern für ihre Kinder bis zur Volljährigkeit haften. Eine deutlich bessere und sicherere Alternative wären die Apps SIMSme oder auch Threema. Grundsätzlich wird allen geraten, vor der Installation die Berechtigungen durchzulesen um selber zu entscheiden, ob dieser Eingriff in die Privatsphäre gewollt wird.

Unterlegt wurden die einzelnen Themen mit vielen interessanten, praktischen Fällen, welche die Referenten selbst schon erlebt haben.

Abschließend kann ein positives Fazit über die Präventionswochen gezogen werden. Die Einheiten wurden von den Schülern sehr interessiert angenommen. Durch die Alltagsnähe der Themen zu den Schülerinnen und Schülern, konnten diese ihre eigenen Erfahrungswerte einbringen und aktiv mitarbeiten. Geplant sind auch im kommenden Schuljahr weitere präventive Einheiten.