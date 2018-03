Haigerloch Stadtentwicklung wird zum Großprojekt

Haigerloch / Andrea Spatzal

Die Owinger wären schon mal startklar. Mit Hilfe der Fachleute von der Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH wurden in Klausursitzungen des Ortschaftsrates und einer sehr gut besuchten Bürgerwerkstatt die Stärken und Schwächen des Dorfes benannt, die Potenziale herausgearbeitet und die Ziele gesteckt. Am „Owingen der Zukunft“ könnte gebaut werden. Aber jetzt wird der 1400-Einwohner-Ort wohl nochmal ausgebremst.

In der Gemeinderatssitzung am Dienstag stellte Projektleiterin Norina Flietel das innerhalb eines halben Jahres erarbeitete Ortsentwicklungskonzept im Schnelldurchlauf vor. Es geht darum, die Lebens- und Wohnqualität in der Dorfmitte zu verbessern, vor allem auch um Innenverdichtung. Nicht von ungefähr ist die Hälfte der Kosten für die Erstellung des Konzepts durch das Förderprogramm „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ abgedeckt. Das fertige Konzept wurde bereits in der Ortschaftsratssitzung vorgestellt und die ersten Schritte für die Gründung eines Bürgervereins eingeleitet (wir berichteten).

Im Gemeinderat sollte es am Dienstag nun darum gehen, die weiteren Schritte festzulegen, konkret: sich für die Ausweisung eines Sanierungsgebietes oder für Einzelanträge innerhalb des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum zu entscheiden. Die Planer der Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH empfehlen ersteres, weil mit Programmen zur städtebaulichen Erneuerung ein Rahmen gesteckt würde, in dem sowohl private als auch kommunale Maßnahmen untergebracht werden könnten.

Aber in Owingen scheint man in dieser Frage geteilter Meinung zu sein, zumal der Einstieg ins Landessanierungsprogramm Zeit kosten würde. Denn um ein Sanierungsgebiet ausweisen zu können, braucht es ein gesamtstädtisches Entwicklungsprogramm, das erst noch erstellt werden müsste. „Owingen müsste sich noch etwa eineinhalb Jahre gedulden“, rechnete Bürgermeister Heinrich Götz vor.

Ortsvorsteher Karl-Heinz Binder könnte sich mit dieser Zeitschiene arrangieren. Aber Stadt- und Ortschaftsrat Manuel Schmoll nannte diese Perspektive „schockierend“. Die deutlich spürbare Aufbruchstimmung im Ort werde bis dahin „tot“ sein, prophezeite er.

Armin Maschke, Geschäftsführer der Wüstenrot Haus- und Städtebau GmBH, bestätigte, dass die Begeisterung im Ort entfacht ist: „Viele Owinger erkennen, dass etwas getan werden muss. Das ist selten“, stellte er anerkennend fest. „Das ist kein Strohfeuer. Wir stehen dahinter“, versicherte Ortsvorsteher Karl-Heinz Binder. Man wolle das Konzept, in dem zwei Jahre Arbeit steckten, „als Chance nutzen“.

Was ein Fördereuro kann

Auch Projektleiter Norina Flietel bestätigte nochmals die „sehr große Mitwirkungsbereitschaft“ der Owinger: Von den Besitzern sogenannter Potenzialgrundstücke in der Ortsmitte hätten sich 50 Prozent aktiv an der Befragung beteiligt und 30 Prozent hätten ihre Bereitschaft zur Mitwirkung erklärt. Solche „Anstoß­effekte“ würden „wie ein Zahnrad“ greifen und „Bewegung in den Ort bringen“, erklärte Armin Maschke. Nachweislich löse jeder Fördereuro eine sieben bis achtfache Folgeinvestition aus.

Maschke riet der Stadt Haigerloch dringend zu einem gesamtstädtischen Entwicklungskonzept. „Das kann ich Ihnen nur empfehlen.“ Zum einen wären die Kosten von 35 000 Euro förderfähig, zum anderen der „Fahrplan“ bis 2030 gültig und auf alle Stadtteile übertragbar. Auch Bürgermeister Götz plädierte dafür, „das Geld für das gesamtstädtische Konzept in die Hand zu nehmen und den Prozess professionell moderieren zu lassen, um in Förderprogramme zu kommen“. Bad Imnaus Ortsvorsteher Robert Wenz konnte sich dem nur anschließen: Der Kurort habe im Rahmen eines Leader-Programms vorgemacht, was zu erreichen ist, wenn die Bürger mobilisiert werden. Alle alten Häuser im Ort seien verkauft, die Einwohnerzahl gestiegen, sogar die Gastronomie habe Zuwachs bekommen.

Ob Haigerloch nun mit einem Stadtentwicklungskonzept in die Zukunft geht, wurde am Dienstag noch nicht abschließend entschieden. Der Ball in Sachen Orts­entwicklungskonzept geht nochmal zurück nach Owingen. Der Ortschaftsrat soll sich für einen Weg entscheiden: Sanierungsgebiet oder Einzelmaßnahmen?