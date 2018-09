Haigerloch Stadt muss neue Grabmacher suchen

Haigerloch / Andrea Spatzal

Das Bestattungsinstitut Friedrichson aus Horb gibt seine Grabmachertätigkeit auf den Haigerlocher Friedhöfen zum Jahresende ab.

Das Bestattungsunternehmer Frank Friedrichson aus Horb hat zum Jahresende den Vertrag mit der Stadt Haigerloch gekündigt. Mit dem Vertrag war das Unternehmen berechtigt, auf allen Haigerlocher Friedhöfen mit Ausnahme des Stadtteils Hart Gräbern auszuheben und wieder zu verschließen. Seit den 70er-Jahren hat die Stadt Haigerloch dem traditionsreichen Familienunternehmen Friedrichson die Grabmachertätigkeit übertragen.

„Wir hören nur mit der Grabmachertätigkeit auf; Bestatter sind wir weiterhin und werden auch weiterhin mit unserer Beratungsstelle in Haigerloch vertreten sein“, betont Juniorchefin Julia Friedrichson. Nicht nur in Haigerloch, auch in Sulz und am Firmensitz in Horb hat das Bestattungsunternehmen die Grabmachertätigkeit abgegeben. Der Grund ist ein Problem, das derzeit die meisten Branchen plagt: „Es ist schwierig, geeignete Mitarbeiter zu finden, die noch dazu einen Lkw-Führerschein besitzen“, erklärt Julia Friedrichson. Außerdem müssen für das Ausheben und Schließen von Gräbern in größerem Umfang Fahrzeuge und Maschinen vorgehalten werden, was Finanzmittel und Personalkapazitäten bindet. „Wir wollen uns auf unsere Kernkompetenzen konzentrieren“, erklärt Julia Friedrichson, also die Beratung und Begleitung der Angehörigen und die Organisation einer würdigen Bestattung für den Verstorbenen.

Aufgabe der Stadt Haigerloch ist es nun, einen geeigneten Nachfolger für Friedrichson zu finden. Der Vertrag müsse „so schnell wie möglich ausgeschrieben werden“, hieß es am Dienstag in der Gemeinderatssitzung. Der neue Vertrag soll auf vier Jahre abgeschlossen werden. Als Grabmacher können Mitarbeiter von Bauunternehmen, Landschaftsgärtnereien oder auch des städtischen Bauhofs tätig werden.

WC-Anlagen offen halten

Eine Diskussion gab es über die Frage, ob die Reinigung der WC-Anlagen in den Aussegnungshallen vor und nach einer Beerdigung mit ausgeschrieben werden soll. Auf den Haigerlocher Friedhöfen sind die Toiletten in der Regel geschlossen.

Bürgermeister Heinrich Götz plädierte dafür, die WC-Anlagen vom Frühjahr bis zum Herbst offen zu halten. Man einigte sich darauf, für die regelmäßige Reinigung der Friedhofstoiletten Angebote von Reinigungsfirmen einzuholen. Aber auch in die Ausschreibung für den neuen Grabmacher-Vertrag soll die Reinigung der Toiletten vor und nach Beerdigungen als optionale Leistung mit aufgenommen werden.

Markus Gauss (Freie Wähler) riet dringend dazu, die Sauberhaltung der WC-Anlagen und auch der Aussegnungshallen auf den Haigerlocher Friedhöfen für die Zukunft vertraglich genau zu regeln.