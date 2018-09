Haigerloch Stadt hofft auf 1,5 Millionen Euro für Freibad

Offenbach / Andrea Spatzal

Ein Wechselbad der Gefühle durchlebten in den vergangenen Wochen die Stadtverwaltung und der Gemeinderat in Haigerloch: Nach der Hiobsbotschaft, dass es für die 3,5 Millionen Euro teure Freibad-Sanierung nur 150 000 Euro Zuschuss aus dem Ausgleichsstock eben soll, hatten Bürgermeister Dr. Heinrich Götz und Stadtkämmerer Timo Müller am Dienstag eine frohe Botschaft zu verkünden: Der Bund hat ein Förderprogramm aufgelegt, das wie maßgeschneidert ist für die Sanierung des Haigerlocher Freibades. Es geht um satte 1,537 Millionen Euro.

Schnell und richtig reagiert

Der Projektaufruf für das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ kam Anfang August, also mitten in der Sommerpause. Bereits vier Wochen später endete die Frist für die Einreichung des Antrages. „Der Zeitplan war sehr eng gestrickt“, stellte Müller fest. Aber der Stadtkämmerer habe schnell und richtig reagiert, lobte Walter Stocker (CDU) Müllers Initiative. Denn Müller hat fristgerecht am 1. August den Antrag zur „Sanierung des Familienfreibades, 2. Bauabschnitt“ beim zuständigen Landesministerium angezeigt und alle Unterlagen für eine erfolgreiche Beantragung der Fördermittel vorbereitet. Lediglich der Gemeinderatsbeschluss fehlte noch und der wurde am Dienstag in der kurzfristig einberufenen Sondersitzung einstimmig getroffen. Bis 20. September muss der Ratsbeschluss dem Ministerium vorliegen.

Der mit 100 Millionen Euro gut gefüllte Fördertopf ist vor allem für die Sanierung von Sportstätten vorgesehen, da hier ein besonderer Instandsetzungsrückstand gesehen wird. Weil sich bei der Sanierung einer Turnhalle oder eines Schwimmbades in der regel Aufgaben und Probleme von erheblicher finanzieller Dimension auftun, soll das überdurchschnittlich hohe Fördervolumen den Kommunen eine schnelle und umfassenden Problembearbeitung ermöglichen. Zwischen einer bis vier Millionen Euro liegt der Bundesanteil der Förderung, grundsätzlich aber bei 45 Prozent der Investitionssumme. Beim Haigerlocher Freibad würde der Finanzierungsanteil des Bundes bei einer positiven Entscheidung voraussichtlich 1,537 Millionen Euro betragen.

Die Gesamtkosten für die Sanierung des Freibades im Sport- und Freizeitgelände Witthau belaufen sich auf rund 3,565 Millionen Euro. Geplant für den zweiten Bauabschnitt ist der Austausch sowohl des Schwimmer- als auch des Nichtschwimmerbeckens. Die Investitionssumme wurde bereits als Planansatz in den diesjährigen Haushalt aufgenommen. Zur Finanzierung der Mammutaufgabe sollten auch Mittel des Ausgleichsstocks dienen: 750 000 Euro hatte Haigerloch beantragt. Eine herbe Enttäuschung war dann im Juni die Mitteilung, dass das Regierungspräsidium Haigerloch nur 150 000 Euro zuteilte, weil der Förderschwerpunkt dieses Jahr eher auf Schulen liege.

Die Deckungslücke hätte schlimme Folgen haben, ja sogar zur Schließung des Bades führen können. Im Gemeinderat waren nämlich bereits Stimmen laut geworden, die eine abgespeckte Sanierung, vor allem den Verzicht auf den Einbau der 200 000 Euro teuren Wellenrutsche forderten. Aber gegen ein halbherziges Vorgehen wehrte sich Bürgermeister Götz entschieden: „Dann sollten wir lieber den Mut haben, das Freibad ganz zu schließen.“

Mit 1,5 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm würde sich alles zum Guten wenden. Der weitere Zeitplan sieht vor, dass die Förderanträge noch diesen Monat beim zuständigen Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) gesichtet und vorgeprüft werden. Im Oktober wählt eine Jury die Förderprojekte aus. Erst danach werden die eigentlichen Zuwendungsanträge in Abstimmung mit dem BBSR erstellt. Im Dezember soll dann feststehen, welche Kommunen zum Zuge kommen.

Ein Sommer ohne Freibad

Zugunsten Haigerlochs würde sprechen, „dass der Jahrhundert­sommer gezeigt hat, wie bedeutend die Einrichtung nicht nur für die Bewohner der Stadt, sondern auch der umliegenden Gemeinden ist“, stellte Stadtkämmerer Müller fest. Das Familienfreibad sei „ein Anziehungspunkt und ein Magnet auch für die Region“. Für Haigerloch spreche auch, dass Timo Müller so schnell reagiert hat, sagte Walter Stocker. „Vielleicht haben andere Kommunen den Aufruf verpennt.“

Keinen Zweifel ließ Bürgermeister Götz daran, dass das Freibad während der Sanierungsarbeiten im nächsten Sommer geschlossen bleiben und erst im Mai 2020 wieder eröffnen wird. „Das ist für alle Beteiligten das Beste.“