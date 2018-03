Hauptversammlung Sportlich lief’s rund im Jubiläumsjahr

Bittelbronn / hz

Bei der Jahreshauptversammlung des SV Bittelbronn ließ Schriftführer Ulrich Kost das vergangene Vereinsjahr Revue passieren. Neben den jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen, wie Bayerischer Tag und Schlachtplattenfest, war natürlich das 95-jährige Vereinsjubiläum der absolute Höhepunkt, das mit dem SVB-Ehrenabend im April und dem Sportfest Ende August gebührend gefeiert wurde. Für die Sportplatzpflege konnte nach langer Suche ein vierköpfiges Greenkeeperteam gefunden werden. Eine notwendige Sportplatzrenovierung fand ebenfalls statt.

Sportlich gesehen begann das Jahr 2017 für die Kicker der SG Weildorf/Bittelbronn sehr erfolgreich. Bei drei Hallenturnieren erreichte man das Finale und ging zwei Mal als Sieger hervor. Nach langer Durststrecke konnte auch mal wieder der Hallen-Eyachpokal gewonnen werden. Ebenso gewann man den Generali-Cup von Pamukkale Haigerloch.

Auf dem Feld spielte die SG ebenfalls eine erfolgreiche Saison. Bis zum letzten Spieltag war die Mannschaft von Trainer Wolfgang Koch im Rennen um den Relegationsplatz dabei, den man nur auf Grund des schlechteren Torverhältnisses verpasste. Mit 61 Punkten und 76:41 Toren belegte man den 3. Platz. Im zweiten Halbjahr konnte man aber nicht mehr an die gezeigten Leistungen anknüpfen und beendete das Spieljahr auf dem 8. Tabellenplatz.

Die 2. Mannschaft unter Spielertrainer Markus Laub musste weiterhin Lehrgeld zahlen, konnte sich aber gegenüber dem Vorjahr um zwei Plätze verbessern und belegte nach Rundenschluss den 10. Platz. Aktuell sieht es jedoch auch nicht besser aus, was Platz elf zur Winterpause belegt. AH-Leiter Markus Noll berichtete über ein sehr aktives Jahr der AH-Mannschaft mit vielen Terminen. Man nahm an vier Hallenturnieren, fünf Kleinfeld- und Elfmeterturnieren teil und machte vier Elferspiele.

Positives berichtete Markus Noll über den Lauftreff, dessen Läufer sich im letzten Jahr 47 Mal trafen. Höhepunkte waren die Teilnahme an den Läufen in Kiebingen, dem Trollinger-Lauf in Heilbronn, dem AOK-Lauf in Balingen, dem Flegga-Lauf in Dettensee und dem Kirbelauf in Weildorf. Auch in diesem Jahr will man sich an diesen Läufen beteiligen.

Jugendleiter Denni Schäfer zeigte einen kurzen Abriss über den Jugendspielbetrieb bei der JSG Eyachtal. 160 Jugendliche befinden sich dort im Einsatz – von der A- bis zur E-Jugend, wobei 40 davon von der SG sind. Bei Bambini und F-Jugend ist man eigenständig, hier hat die SG 19 Spieler.

Kassierer Achim Schumacher musste von einem Minus berichten, das hauptsächlich durch die Sportplatzrenovierung hervorgerufen wurde. Der SVB ist finanziell jedoch weiterhin gut aufgestellt. Kassenprüfer Herrmann Pfister bescheinigte eine saubere Buchführung.

Der Vorsitzende Andy Schäfer bedankte sich am Ende beim Ausschuss und vor allem beim 2. Vorsitzenden Sascha Koch, der ihn hervorragend unterstützt und entlastet habe. In seinem Ausblick auf ein weniger anstrengendes Vereinsjahr 2018 gab er noch einige Termin wie den Preisbinokel am 29. März sowie den Bayerischen Tag im Oktober und das Schlachtplattenfest im November bekannt.