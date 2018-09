Haigerloch Sport auf unsicherem Boden

Haigerloch / Andrea Spatzal

Die Böden in fast allen Haigerlocher Sporthallen wurden als sanierungs­bedürftig bewertet. Aber dieses Gutachten wird angezweifelt.

Alarmierend waren die Ausführungen eines von der Stadt beauftragten Gutachters zum Zustand der Böden in den Haigerlocher Sporthallen. Die Prüfung ergab, dass fast keiner der Böden der Din-Norm entsprechen. Die Böden seien über die Jahre viel zu hart geworden. Vor allem der Sportboden in der Witthauhalle sei stark sanierungsbedürftig, hieß es. Um die 160 000 Euro Kosten für einen Austausch werde man nicht herumkommen.

Der Dringlichkeit nach wären anschließend die alte Turnhalle am Schulzentrum Haigerloch, die Halle in Trillfingen, die neue Halle in Stetten und die Halle in Bad Imnau an der Reihe.

Bürgermeister Heinrich Götz machte sich am Dienstag im Gemeinderat erneut dafür stark, dieses Millionenprojekt anzugehen. Man sei es den Sporttreibenden aus den Schulen und Vereinen schuldig, dass sie sich auf sicherem Boden bewegen. Die Stadt sei auch der Unfallkasse und den Versicherungen gegenüber der Pflicht.

Aber der Gemeinderat will da nicht so recht mitziehen. Manuel Schmoll (SÖL) und Walter Stocker (CDU) hinterfragten das Gutachten. „Ich habe in meiner ganzen Laufbahn noch nie davon gehört, dass ein Sporthallenboden wegen Härte ausgetauscht werden musste“, stellte Stocker fest. Das Gutachten komme ihm „spanisch vor“.

Manuel Schmoll wollte wissen, wer die Überprüfung in den Sporthallen überhaupt veranlasst hat. Er habe sich bei dem für den Zollernalbkreis zuständigen Mitarbeiter der Unfallkasse Baden-Württemberg kundig gemacht und als Auskunft erhalten, dass, bevor es soweit kommt, dass ein Sportboden ausgetauscht werden muss, in der Regel die ganze Sporthalle zur Sanierung anstehe. „Nach dringendem Handlungsbedarf hat sich das jedenfalls nicht angehört“, berichtet Schmoll von dem Telefonat. „Warum sollen wir dieses Fass dann aufmachen?“

Bürgermeister Götz betonte nochmals, dass die Verwaltung nach Vorschrift handelt. Die Überprüfung sei überfällig gewesen. „Sogar mit dem Auto gehen wir alle zwei Jahre zum Tüv, da sollte man nach 35 und mehr Jahren auch mal einen Blick auf die Sporthallenböden werfen.“ Als Ortspolizeibehörde sei die Stadt dazu verpflichtet, Unfallgefahren abzuwenden. „Ich kann da nicht einfach zuschauen“, sagte Götz. Sollte sich der Gemeinderat gegen den Einstieg in die Sanierung aussprechen, werde er beim Kommunalaufsicht Rat einholen und dem Beschluss gegebenenfalls widersprechen.

Karl-Heinz Schneider (CDU) schlug vor, das Thema nicht gleich zu entscheiden, sondern in die Haushaltsberatung aufzunehmen. Bis dahin soll die Unfallkasse die Notwendigkeit der Sanierungen bewerten. Mehrheitlich stimmte der Gemeinderat für diese Vorgehensweise.

Im Schlusswort warnte der Bürgermeister vor den „Millionenlasten“, die die Stadt vor sich her schiebt. An fast allen städtischen Gebäuden gebe es enorme Unterhaltsrückstände. Götz: „Die Lawine wird größer und wird über Sie hereinbrechen“.