Bad Imnau Spanisches Feuer im Wasserspeicher

Bad Imnau / Max Bäurle

Bei dem zweiten Bad Imnauer Kulturherbst-Konzert befand sich das Publikum quasi auf einer Art Galerie, während die beiden Pro­tagonisten auf einem turmähnlichen Gerüst agierten. Vom Geländer bis zum Duo waren es nur wenige Meter, und Melanie Munoz (Gesang, Gitarre, E-Piano) und Paddy Brohammer (Gitarre, Gesang, Percussion) sangen und spielten mit ihrem Publikum etwa auf Augenhöhe. Die schöne Beleuchtung trug ebenfalls zum Flair der Veranstaltung bei. Erneut zeigten sich sowohl das Publikum als auch die Künstler von der Akustik des Wasserspeichers angetan.

Vor allem Melanie Munoz suchte immer wieder den Kontakt zu den Zuhörern, so dass eine beinahe familiäre Atmosphäre zustande kam. Beide Musiker warteten weiter mit Informationen zu den Titeln auf, die in die Welt der spanischen Musik entführten. So durfte man sich über Lieder aus verschiedenen spanischen Musikrichtungen freuen: So erklang eine so genannte Sevillana, die aus vier Strophen mit jeweils eigenen Choreographien bestand. Bei dem gleichermaßen feurigen wie melancholischen Titel glänzte Munoz gesanglich und auf der Gitarre, während Brohammer, wie auch das Publikum, im Takt mitklatschte. Die selbst komponierte Rumba „Dame Calor“, bei der beide gesanglich und mit der Gitarre agierten, versprühte pure Lebensfreude, und beim ruhigen, getragenen „Para La Guerra Nada“, einem Lied über die schönen Dinge des Lebens, ließ sich die Sängerin von ihrem Mitstreiter auf der Gitarre begleiten. Das Lied begann mit dem Wunsch nach einer Welt ohne Krieg: „Für die Seele gibt es einen Kuchen, ein Gedicht für das Meer, für das Lagerfeuer eine Gitarre und eine Stimme, eine Kerze für die Hoffnung, für den Krieg gibt es gar nichts“, rezitierte Munoz.

Beim ebenfalls selbst komponierten Lied „La Libertad“ (Die Freiheit) handelte es sich um einen Folksong, der stilistisch an amerikanische Lieder erinnerte, aber mit einem spanischen Text versehen war. Hier wurde die aktuelle Flüchtlingspolitik thematisiert, und die Sängerin stellte sich die Frage, was wäre, wenn das Thema auch einmal positiv beleuchtet würde.

„Träume“, eine weitere Eigenkomposition, unter anderem mit Munoz am Klavier, entführte das Publikum ans Meer, und das bis auf die letzte Strophe auf spanisch vorgetragene „Halleluja“ von Leonard Cohen sorgte für Gänsehaut.

In der zweiten Konzerthälfte sorgten die beiden kleinen Töchter des Duos beim andalusischen Kinderlied „La Tarara“ rund um eine Flamencotänzerin gesanglich für Aufsehen. Natürlich hatte das Duo ebenso peppige, und vor allem mittels der Gitarrenarbeit vorwärts treibende Nummern wie „Furia De Color“ mit nach Bad Imnau gebracht, wobei die Gitarrenharmonien zu überzeugen wussten. Das Publikum klatschte und sang begeistert mit. Bemerkenswert waren aber die ruhigen Momente des Konzerts, wie bei einem Titel über das Erinnern an die Kindheit, den Munoz mit wunderschöner, hoher Stimme, fast flüsternd sang.

Erst nach zwei Zugaben endete ein beeindruckendes Konzert. Vor dem Wasserspeicher sorgten Feuerkörbe für Atmosphäre.