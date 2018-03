Haigerloch Spagat zwischen Sparkurs und Stadtentwicklung

CDU/SÖL: „An den Pflichtaufgaben führt kein Weg vorbei“

Die gemeinsame Haushaltsrede der Fraktionen CDU und SÖL hielt SÖL-Fraktionsvorsitzender Konrad Wiget (Foto): An den Pflichtaufgaben und den damit verbundenen Kosten führe kein Weg vorbei. Allerdings sei diskussionswürdig, mit welchem Personaleinsatz Aufgaben zu bewältigen sind. Der Gemeinderat werde von der Verwaltung zu Stellenmehrungen gedrängt. Warum werde für jede neue Aufgabe gleich eine weitere Stelle geschaffen oder ein Fremdunternehmen teuer eingekauft. Beispiele: Breitbandausbau oder Datenschutzbeauftragter.

Zum Schuldenstand von 17 Millionen Euro zum Jahresende 2018 sei auf die vier Millionen Euro Haushaltsreste aus dem Jahr 2017 hinzuweisen, was bedeutet, dass Aufgaben in dieser Größenordnung noch erledigt werden müssen. Diese, so der Antrag der Fraktionen, müssen vorrangig abgearbeitet werden.

Weitere Anträge: Verkauf statt Abbruch des alten Rathauses in Bad Imnau, 10 000 Euro Zuschuss für die Sanierung der Vituskapelle in Gruol, 20 000 Euro Planungsrate für die Erweiterung des Baugebietes „Auf Hirschen“ in Gruol, Reduzierung der Kosten für Gebäudeabbruch Gipsmühle.

Erfreulich sei, dass der Bürgermeister die Arbeit der Haushaltsstrukturkommission positiv bewerte. Das Gremium sollte öfter zum Einsatz kommen.

Befremdlich sei für die Fraktionen der erneute Vorschlag des Bürgermeister, die unechte Teilortswahl abzuschaffen. Von ihm genannte Vergleiche mit Aspach als Referenzgemeinde seien nicht anzustellen, zumal die Rems-Murr-Gemeinde nur vier, Haigerloch aber neun Stadtteile habe und der Einwohneranteil in der Kernstadt Aspachs bei 50 Prozent, in Haigerloch aber bei nur 20 Prozent liege. In Aspach gebe es weder Ortschaftsverwaltungen, noch Ortschaftsräte oder Ortsvorsteher. CDU und SÖL fragen: Wollen wir das auch? spa