Für die Gemeinderatswahl am 26. Mai treten für die Sozial-Ökologische Liste (SÖL) bis jetzt 15 Bewerber an.

Auf der mit „Sozialdemokraten, Grünen und Unabhängigen“ gefüllten Liste der Sozial-Ökologische Liste (SÖL) treten bei der diesjährigen Kommunalwahl ein Drittel mehr Bewerber als noch vor fünf Jahren an. Erfreut über diese Tatsache zeigten sich die beiden Sprecher Konrad Wiget und Manuel Schmoll bei der Nominierungsversammlung am Freitagabend in der „Krone“ in Haigerloch. Auch der Anteil von fünf Frauen kann sich sehen lassen.

Von den fünf für die Sozial-Ökologische Liste im Gemeinderat vertreten Personen tritt nur Armin Ruoff aus Bad Imnau bei der Wahl im Mai nicht mehr an. Deshalb werden auf dem Wahlzettel wieder die Namen der beiden Ortsvorsteher Konrad Wiget (Stetten) und Dr. Thomas Bieger (Hart) stehen. Auch der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Manuel Schmoll aus Owingen wird genauso wie die Haigerlocher Stadträtin Nadine Reiband bei der Wahl antreten.

Neu wird auf der SÖL-Liste der Name von Karl-Heinz Binder stehen, Ortsvorsteher aus Owingen, der bisher noch kein Mitglied des Haigerlocher Gemeinderats war, aber als Ortsvorsteher den Sitzungen mit beratender Stimme angehörte. Weiter sind vertreten aus Owingen ist Mathias Schütz, Vorsitzender des Owinger Schulvereins, der bereits 2014 für die Sozial-Ökologische Liste kandidiert hatte. Neu hinzu gewonnen wurde Melanie Beyer, die auch für den Owinger Ortschaftsrat kandidiert und bis 2018 eine der Vorsitzenden der Musikkapelle Owingen war. Owingen ist zusammen mit Manuel Schmoll also auf der SÖL-Liste mit der maximal möglichen Zahl von Kandidaten vertreten.

Ebenso mit vier Personen vertreten ist die Kernstadt Haigerloch: Nadine Reiband gehört seit zehn Jahren dem Gemeinderat und dem Beschließenden Ausschuss Haigerloch an und kandidiert auch für den erstmals zu wählenden Haigerlocher Ortschaftsrat. Zu ihr gesellen sich Edelhard Becker, Vorsitzender des Gesamtelternbeirates der Haigerlocher Schulen, Juliane Haid, früher Bad Imnau, jetzt Haigerloch, und Geologe Holger Dempe.

Neue Gesichter auf der SÖL-Liste sind auch das Ehepaar Christa und Achim Henkel, Bad Imnau, Dennis Rothaug, Gruol, Benjamin Beuter, Metzgermeister aus Hart, Iris Maucher, die auch für den Ortschaftsrat Stetten kandidiert. Die Sozial-Ökologische Liste konnte dagegen in Bittelbronn, Trillfingen und Weildorf keine Kandidaten gewinnen.