Haigerloch Sieg für Badmintontalent Reihle

Haigerloch / SWP

Haigerlochs Badmintontalent Nadja-Christine Reihle, die für die Spvgg Mössingen spielt, gewann am Wochenende in Mülheim an der Ruhr das Finalturnier der German U11 Masters-Turnierserie. Doppelpartnerin war Melissa Schmidt (TSG Schopfheim). Beim Turnierauftakt am Samstag mit dem Einzel hatte die junge Haigerlocherin nicht den besten Tag und erreichte den zehnten Platz. Ein tolles Erlebnis war am Samstagabend dann aber der Besuch beim Profiturnier Yonex German Open in der nahen Innogy-Halle. Dabei konnte man die Superstars der Szene hautnah erleben und auch Autogramme ergattern.

Wie ausgewechselt war das Auftreten von Nadja-Christine Reihle dann am Sonntag beim Doppelturnier. Mit ihrer Partnerin marschierte sie souverän durch die Gruppenspiele. Ebenso setzte sich das baden-württembergische Doppel im Halbfinale gegen Mara Hafner/Hasini Nandamuri (LV Saarland/LV Hessen) in zwei Sätzen durch. Im Finale warteten dann die an eins gesetzten Eva Stommel/Aurelia Wulandoko (LV Berlin-Brandenburg/LV Bayern), die während der Masters-Turnierserie bisher alles gewonnen hatten und als klare Favoriten ins Endspiel gingen. Doch Reihle und Schmidt harmonierten prima, sie setzten ihre Gegenüber mit abwechslungsreichem aggressivem Spiel unter Druck und machten Punkt um Punkt. Nach dem unerwarteten Sieg standen sie in jeder Hinsicht Kopf – auch wortwörtlich mit mehreren Kopfständen. Aus den Händen der deutschen Nationalspielerin Fabienne Deprez erhielten die freudestrahlenden Sieger Urkunde, Pokal und Sachpreis.

Nach diesem tollen Abschluss der U11 Masters-Turnierserie wechselt die Schülerin des Haigerlocher Gymnasiums altersbedingt in den U13-Bereich. Auch hier gibt es neuerdings eine vom Deutschen Badmintonverband geschaffene Masters-Turnierserie für ambitionierte Spieler. Der erste Termin ist der Internationale Refrath-Cup vom 6. bis 8. April, das Masters-Finale steigt dann bereits im Dezember in Berlin.