Ehrenamt Sieben neue Nachwuchskräfte

Haigerloch / Von Wilfried Selinka

Abwechslungsreich war bei der Jugendfeuerwehr Haigerloch das vergangene Jahr. Das konnte Jugendfeuerwehrwart Markus Stehle bei der Hauptversammlung am Donnerstagabend im Beisein von Markus Koch, Regionalvertreter der Jugenfeuerwehren des Landes, und Monja Haas, stellvertretende Kreisjugendfeuerwehrwartin, nachweisen.

Derzeit machen 51 Jugendliche, sieben mehr als im Vorjahr, Dienst in der Jugendorganisation. Davon sind 25 bei den „Löschhaien“ und 26 in der Jugendgruppe aktiv. Zu den 43 Jungen kommen acht Mädchen. Den größten Anteil in der Jugendfeuerwehr stellt Stetten mit 13 Jugendlichen, gefolgt von Bittelbronn mit neun, Weildorf mit sieben, Haigerloch mit sechs, Bad Imnau und Gruol mit je fünf, Owingen mit vier und Trillfingen mit zwei.

Die neun Betreuer der Jugendgruppe sind Julian Zuchowski, Bernd Pfister, Timo Flaiz, Kevin Göttler, Matthias Wyland, Bernd Geyer, Jan und Kai Bulach sowie Mike Sievert. Die „Löschhaie“ werden von Markus Stehle, Hüseyin Ali, Janis Stifel, Jens Edele, Mike Sievert und Jasmin Nickel betreut.

Die „Löschhaie“ wurden spielerisch in 16 Gruppenabenden an die Aufgaben der Feuerwehr herangeführt, während es bei den Größeren bereits um Fahrzeugkunde und Sprechfunk sowie technische Hilfen ging. Insgesamt brachten es die Betreuer mit den Kindern und Jugendlichen auf 800 Stunden im Rahmen der Ausbildung. Für ältere Jugendliche ab 15 Jahre gibt es zweimonatlich im Wechsel gemeinsame Übungen mit den Jugendwehren Bisingen und Grosselfingen. Die Jugendflamme 1 absolvierten Konrad Koch, Lorenz Schullian und Luis Flieg; die Jugendflamme 2 errangen Marcel Besenfelder, Timo Glatz und Marcel Pfeffer.

Intensiviert haben sich die freundschaftlichen Bande zur Jugendwehr in Bad Urach. In kontakt steht man außerdem mit den Jugendwehren in Rangendingen und Hechingen. Mitgewirkt wurde mit Spielstraßen oder Schauübungen bei den beiden Dorffesten in Bittelbronn und Trillfingen sowie bei der Kirbe in Stetten. Mit ein Höhepunkt war wieder ein Berufsfeuerwehr-Wochenende mit zahlreichen Einsätzen in Haigerloch. Die Betreuer richteten zudem das Seminar „24-Stunden-Übungen planen und gestalten“ der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg in Haigerloch aus.

Kassierer Jan Bulach musste für das vergangene Jahr ein Minus in der Kasse vermelden. Gerd Schäfer, der mit Daniel Winz die Kasse prüfte, attestierte eine lückenlose Buchführung. Gruols Ortsvorsteher Otto Schneider ­bezeichnete die Jugendfeuerwehr als wichtiges Standbein für die aktiven Mannschaften und ­dankte den Jugendlichen wie auch den Betreuern für ihren ehrenamt­lichen Dienst. Die Entlastung des Vorstands fiel einstimmig aus.

Die (geheimen) Wahlen brachten Markus Stehle, Bittelbronn, erneut ins Amt des Feuerwehr­jugendwarts, Bernd Geyer, Hart, wurde zum neuen zweiten ­Stellvertreter ernannt. Lars ­Metzig bleibt Jugendsprecher, Pascal Kost tritt neu ins Gremium ein.

Gesamtwehrkommandant Robert Wenz lobte die Jugend und die Betreuer für ihren Einsatz. Die Grüße der Jugendfeuerwehren Baden-Württemberg und aus dem Landkreis überbrachte Regionalvertreter Markus Koch.