Haigerloch Haigerlocher Schultes plädiert für den Haigxit

Haigerloch / Wilfried Selinka

Kurz vor seiner Entmachtung rief Bürgermeister Heinrich Götz noch eine „unabhängige Stadt mit Dauerfasnetszeit“ aus.

Kommt er oder kommt er nicht, ist am Abend des Auseliga immer die Frage in Haigerloch. Doch er kam: Bürgermeister Heinrich Götz spielte mit bei der Zeremonie der Machtübernahme, ließ sich, wie es Brauch ist, unter den Klängen des Bräutelmarsches auf der Bräutelstange auf den Marktplatz und mit drei kräftigen „Narri-Narro“ und „Rutsch-Naa“ um den Brunnen tragen.

Dann tat Maik Halm von der Bräutelgesellschaft kund, dass in Haigerloch die Fasnet angebrochen ist und ließ den Schultes auf die Masken der Haigerlocher Zunft den närrischen Eid schwören, „fortan allem sich in letzter Zeit breit machendem närrischen Tun auf dem Rathaus zu entsagen“. Als Zeichen der Narrengewalt stellten die Dominos unter lautem Rufen der Haigerlocher Narrensprüche den kleinen Narrenbaum mit Strohpuppe auf.

In Versform stellte Stadtschultes Heinrich Götz fest: „Wieder einmal schlug die Stunde zur Bräutelstangen-Schultes-Runde. Es hilft da nix, denn Brauch ist Brauch, da muss ich durch, das weiß ich auch“. Bevor allerdings das Zepter an die Narren überging, gab es an sie noch einige Ratschläge: „Ein Haufen Dinge liegen an, das Freibad wäre längst schon dran. Doch ach, der Bund gibt keine Mittel, weder die Hälfte noch ein Drittel“. Deshalb der närrische Rat des Stadtschultes: „Der Haigxit wär ein toller Zug, denn Berlin kriegt eh nie genug. Ein unabhängig Haigerloch, seid ehrlich Leut, das wär doch was. Man könnt die Steuern selbst erheben, man hät’ genug fürs gute Leben. Ja überhaupt, was spräch dagegen, in Dauerfasnetszeit zu leben?“. Diesen Vorschlag quittierte die Narrenschar natürlich laut mit zustimmendem Rätschen.

Auch Zunftmeister Hartwig Eger gefiel der Vorschlag und er revanchierte sich beim Bürgermeister mit lobenden Worten: „Unser Schultes hot wieder den Weg zur Narrenzunft g’funda ond isch seit letztem Johr wieder bei uns eingebunda. Des isch löblich ond auch wunderschee ond duat doch au koi bissle weh. So hot er uns die Ehr erwiesa ond isch bei der Herbsttagung der VSAN bei uns erschiena. Unser Bürgermeister war erstaunt, weil 500 Gäst’ sich hend eingefunde in unserem Narrennest. Der Schultes blieb dabei dort bis zum Schluss und dies ohne Spur von Überdruss”. Der Chef der Narrenzunft versäumte es dennoch nicht, den Schultes anzuzapfen: Götz möge doch der Narrenzunft ein paar „unterstützende Silberlinge” zukommen lassen. Die Stadt verdiene doch bald Millionen für die Verpachtung der Deponie. Eger hielt Götz die Nachbargemeinde Rangendingen vor, die ihre Narren bei der Beschaffung von neuem Straßenschmuck mit einen satten Zuschuss unterstützt.