Der Förderverein zum Erhalt der katholischen Kirchen Haigerloch hat weitere 50 000 Euro für inzwischen abgeschlossene Sanierungen überwiesen.

Der Bauförderverein zum Erhalt der katholischen Kirchen Haigerlochs hält nur alle zwei Jahre eine Hauptversammlung ab. Zu dieser begrüßte Vorsitzende Susanne Alex Mitglieder und Vorstand.

Zum Beginn gab Beiratsmitglied Folke Weber einen fotografischen Überblick über die abgeschlossenen Sanierungsarbeiten an der Schlosskirche, deren Kosten sich auf rund 2,7 Millionen Euro belaufen. Gut zwei Millionen finanzieren je zur Hälfte die Denkmalpflege und die Erzdiözese Freiburg. Die restlichen rund 600 000 Euro sollen durch die Pfarrgemeinde, den Bauförderverein und weitere Spenden aufgebracht werden.

Der Finanzierungsanteil, den der Förderverein zu tragen hat, beläuft sich auf rund 120 000 Euro. 50 000 Euro davon wurden laut Schatzmeister Stephan Hojdem nach Freiburg überwiesen. weitere 50 000 Euro seien inzwischen auch für die Sanierung der St.-Anna-Kirche aufgebracht worden. Das Konto des Vereins habe sich durch Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Einnahmen aus Veranstaltungen um weitere 11 000 Euro erhöht. Die Kassenprüfer Helmut Sell und Maximilian Elser bestätigten eine korrekte Buchführung.

Schriftführer Wilfried Selinka blickte auf zahlreiche Veranstaltungen des Vereins zurück. Unter anderem wurde im Februar 2017 beim Narrentreffens Neckar-Alb in Haigerloch an zwei Tagen das katholische Jugendheim als „Halleluja-Hütte“ bewirtet und zwei Konzerte unter dem Motto „Junge Pianisten für alte Kirchen“ organisiert. Mehrere themenbezogene Führungen leiteten Claudia Sailer und Paul Sauter in der Schlosskirche und der Annakirche. Auch die im Herbst veranstaltete Marienmatinée mit Mitwirkung des katholischen Kirchenchores unter Mike Krell brachte Einnahmen in die Förderkasse.

Hermann Sauter dankte dem Verein im Namen der Öffentlichkeit für sein Engagement. Er leitete die Neuwahlen bei denen für weitere vier Jahre Vorsitzende Susanne Alex, Stellvertreter Egidius Fechter, Schatzmeister Stefan Hojdem und Schriftführer Wilfried Selinka gewählt wurden. Beisitzer sind Heinz E. Hennige, Folke Weber und Paul Sauter. Kassenprüfer bleiben Helmut Sell und Maximilian Elser.

In der anschließenden Diskussion wurde der Wunsch geäußert, die Schlosskirche mehr als nur an Pfingsten und dem Patrozinium am Dreifaltigkeitssonntag für Gottesdienste zu nutzen und nicht nur für touristische Zwecke. Vorgeschlagen wurde auch ein gemeinsames Fest mit dem Förderverein der evangelischen Abendmahlskirche.

Mit Blick auf die Zukunft teilte Beiratsmitglied und Pfarrgemeinderatsvorsitzender Paul Sauter mit, dass die Innenrenovierung der St. Annakirche nach dem neuen Gebäudekonzept der Seelsorgeeinheit Eyachtal-Haigerloch St. Anna in der Prioritätenliste der Sakralbauten an Position vier steht. An den Positionen eins bis drei stehen die Gruoler Vitus-Kapelle, wo die Arbeiten bereits angelaufen sind, und die Pfarrkirchen Bittelbronn und Heiligenzimmern. Die Sanierung der Unterstadtkirche St. Nikolaus nimmt in dieser Prioritätenliste Platz sieben ein.