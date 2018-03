Stetten Salzschlecker gehen gestärkt in die Zukunft

Stetten / Wilfried Selinka

Nach dem Narrenrat ist nun auch die Vorstandschaft wieder komplett. An der Spitze steht Narrenchef Robert Lang.

Die existenzielle Krise im Narrenverein Salzschlecker Stetten gehört der Vergangenheit an. Nachdem es seit kurzem wieder einen Narrenrat gibt, wurde jetzt in einer zweiten außerordentlichen Versammlung im vollbesetzten Fischerhaus ein neuer Vorstand auf die Beine gestellt.

Wie Kassiererin Susanne Dapp vermeldete, hat der Verein dank des zweitägigen Jubiläumsfestes „50 Jahre Salzschlecker“ Anfang Januar auch eine recht gut gefüllte Kasse, was die Kassenprüfer Hans Stengel und Doris Stoebe bestätigten.

Ortsvorsteher Konrad Wiget sprach dem Vorstand große Anerkennung für das gelungene Jubiläumsfest aus und leitete über zu den mit Spannung erwarteten Neuwahlen, in deren Vorfeld die stellvertretende Vorsitzende Steffi Löffler, Schriftführer Jochen Wannenmacher und Kassiererin Susanne Dapp erklärt hatten, dass sie nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung standen. Das Amt des 1. Vorsitzenden war bereits seit zwei Jahren vakant.

Überraschenderweise verkündete der Ortsvorsteher dann aber, dass sich für alle vier Posten Kandidaten gefunden hätten. So wurde mit Robert Lang einstimmig ein neuer und zugleich erfahrener 1. Vorsitzenden gewählt. Lang stand den „Salzschleckern“ schon einmal sechs Jahre lang vor. Zum 2. Vorsitzenden gewählt wurde Martin Fechter. Neuer Schriftführer ist Benny Preis und neue Kassiererin Jasmin Wörbel. Die vier Gewählten ernteten viel Beifall.

Der neue Narrenchef dankte für das Vertrauen und stellte fest, dass der Stettener Narrenverein auch gegenüber dem Närrischen Freundschaftsring Neckar-Gäu verpflichtet sei, das Fasnachtsbrauchtum hochzuhalten. In Kürze will Robert Lang ein bis zwei Mitglieder aus jeder Narrengruppe zu einem Workshop einladen, bei dem die Ziele für die Zukunft erarbeitet werden sollen. Gleichzeitig sollen aber auch die Mitglieder und die Bevölkerung in Stetten befragt werden, wie sie die Zukunft der Fasnet sehen, welche Veranstaltungen sie sich wünschen. In einer weiteren Versammlung im Frühjahr oder Frühsommer sollen alle Ergebnisse zusammengefasst und die neuen Leitlinien festgelegt werden.

Die scheidenden Vorstandsmitglieder wurden mit Dank und einem Geschenk verabschiedet. Steffi Löffler war acht Jahre Vizevorsitzende und steuerte das Narrenschiff zwei Jahre alleine – zuletzt auch sicher durch das 50-jährige Jubiläum. Sie bekommt noch eine besondere Ehrung. Jochen Wannenmacher war vier Jahre Schriftführer und Susanne Dapp zwei Jahre Kassiererin.