Im Haigerlocher Rosengarten sieht es dieses Jahr ganz anders aus als im letzten Jahr um dieselbe Zeit.

Im Haigerlocher Rosengarten sieht es dieses Jahr ganz anders aus als im letzten Jahr um dieselbe Zeit. Ein milder Winter, ein warmer Februar und viel Regen boten gute Voraussetzungen für die diesjährige Rosensaison. Die Rosen treiben jetzt kräftig. Und schon bald werden dann wohl auch in Haigerloch die Forsythien in voller Blüte stehen. Sie sind die Signalgeber, welche die Rosenfreunde daran erinnern, dass es an der Zeit ist, die Rosen zurückzuschneiden.

In der Natur erledigen das übrigens die Tiere, Rehe knabbern besonders gerne an den Wildrosentrieben. Im Garten muss dieses wachstumsfördernde Einkürzen von Menschen erledigt werden und darauf können sich Rosenfreunde jetzt vorbereiten. Wie das richtig geht, wie lange welche Triebe zurückgeschnitten werden und welche Pflegemaßnahmen den Rosen darüber hinaus noch gut tun, das wird alles am kommenden Samstag, 23. März, im Haigerlocher Rosengarten fachmännisch erklärt.

Zum Rosen-Schnittkurs um 11 Uhr können sich Interessierte jetzt anmelden, damit der Start in die Rosensaison 2019 auch im Privatgarten gelingt. Information und Anmeldung unter der E-Mail-Adresse info@haigerlocher-rosengarten.de oder der Telefonnummer 07474/95660.