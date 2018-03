Haigerloch Rotkreuzler eilen zu Unfällen und Bränden

Haigerloch / Max Bäurle

Der neue Rettungswagen des DRK Haigerloch hat sich bereits bei etlichen Einsätzen bezahlt gemacht.

Der neue Rettungswagen hat sich bewährt, wie aus der Hauptversammlung des DRK-Ortsvereins Haigerloch am Freitagabend hervorging. So kam er nur kurze Zeit nach der Anschaffung im Rahmen eines Dachstuhlbrandes in Trillfingen zum Einsatz, wo sich die Anschaffung gleich bezahlt gemacht habe, wie Bereitschaftsleiterin Sabine Nötzel berichtete. Weiter blickte Nötzel auf einen Fachwerkhausbrand in Haigerloch und einen Wohnhausbrand in Gruol zurück, erwähnte einen Lastwagenbrand und diverse weitere Verkehrsunfälle, zu denen der Rettungswagen des DRK Haigerloch gerufen wurde. Wichtig ist natürlich das Fahrsicherheitstraining, das jeder Fahrer absolvieren muss.

Blutspende und Altpapier

Bei den beiden Blutspendenterminen kamen 286 Blutkonserven zusammen, bei der Typisierungsaktion der deutschen Stammzellenspenderdatei gab es 20 Registrierungen. Es wurde mit dem ­Löschzug Nord geprobt und bei der Gesamtwehrübung in Owingen sowie der Hohenzollernübung in Haigerloch mitgemacht. Bei zwei Altkleidersammlungen kamen 50 Tonnen Material zusammen. Nötzel verwies auf derzeit 27 Mitglieder: darunter ein Notfallsanitäter, ein Rettungshelfer, zwei Rettungshelfer im Praktikum, acht Sanitäter, elf Sanitätshelfer und vier Senioren. Ortsvereinschef Claus Teller zeigte sich mit der Mitgliederzahl unzufrieden. Es sollten mehr sein. Dafür lobte er die jungen und zudem qualifizierten Mitglieder.

Die „Helfer vor Ort“ haben laut Leiterin Christiane Teller neun Mitglieder. Die Helfer seien zu 387 Einsätzen alarmiert worden, 26 mehr als im Jahr davor. 372 Einsätze, also 96 Prozent, wurden angefahren. Die meisten Einsätze (105) seien in der Kernstadt zu verzeichnen gewesen. Die Stundenzahl im Jahr 2017 belaufe sich auf 247, das ergebe bei einer durchschnittlichen Zahl von 2,3 Helfern vor Ort 568 Gesamtstunden. Claus Teller ergänzte hier, dass wegen des Ärztemangels die Einsätze nach oben gegangen seien – und dass auch in der Zukunft mit einem Anstieg zu rechnen sei. Seit 2017 gibt es in Haigerloch auch eine Notfallnachsorge für Kinder.

Renate Berndsen, Leiterin des Jugendrotkreuzes, musste mitteilen, dass von 21 Mitgliedern im Alter von sechs bis 21 Jahren, nur noch 14 dabei seien.

Wie Sozialleiterin Doris Maute mitteilte, machen bei der Seniorengymnastik in Stetten 21, in Bad Imnau zwölf und in Haigerloch elf Teilnehmer mit. Maute nannte diese Zahlen „gut“, fand bezüglich des Besuchs des Seniorennachmittags aber nur das Wort „mittelmäßig“, ebenso wie für den Besuch der drei Nachmittagsrunden.

Dank für Spenden

Kassenführerin Susanne Nelson vermeldete ein größeres Plus. Bei den Spendern müsse man vor allem Michael A.C. Ashcroft hervorheben, wie Sabine Nötzel betonte. Theo Klingler hatte mit die Kasse geprüft. Das Vorstandsteam wurde einstimmig entlastet.

Bei den Wahlen gab es keine Änderungen.

Bürgermeister Heinrich Götz lobte den Haigerlocher Ortsverein. Und auch er hob das neue Fahrzeug hervor.