Bad Imnau Pfarrer Broch beleuchtet das Vaterunser

Bad Imnau / Gunar Haid

Etwa 70 Personen waren der Einladung zum ersten öffentlichen Vortrag am vergangenen Donnerstag ins neue Bürgerzentrm in Bad Imnau gefolgt. Die Premiere im großen Bürgersaal hat die Erwartungen in punkto Zuspruch damit übertroffen.

Rundfunkpfarrer i. R. Michael Broch sprach in seiner neuen Wahlheimat zum Thema „Das Vaterunser neu buchstabiert“. Zusammen mit dem Altphilologen Peter Jentzmik hat Broch das Vaterunser aus dem Ursprung neu übersetzt und neu interpretiert. Die Gedanken liegen auch als Buch vor.

Die Rede war von einem oft missverstandenen Allmachtsbegriff, von der Frage nach dem, was Gott will, und woher wir das wissen können, bis zu der Erkenntnis, dass Gott nicht in Versuchung führt.

„Der Papst ist ein Vorbild“

Das große Interesse der Anwesenden an dem Thema zeigte sich auch in der anschließenden langen und lebhaften Diskussion. Darin ging es unter anderem darum, wie die Kirche aus ihrer derzeitigen Krise wieder zum Ursprung der Botschaft Jesu finden könne.

Broch betonte, dass in diesem Prozess gerade Papst Franziskus Vorbild sei, dafür aber von den Hardlinern aus den eigenen Reihen ständig massiv angegriffen werde. Brochs leidenschaftlicher Appell: „Wir leben nun mal nicht mehr im Mittelalter, sondern müssen uns heute um ein glaubwürdiges Christsein bemühen, das gerade auch junge Menschen nachvollziehen können. Dazu bedarf es dringend auch einer verständlichen Sprache.“

Nach diesem Abend wird es wohl noch so manches Gespräch im Familien- oder Freundeskreis geben.