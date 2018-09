Trillfingen Paten geben Schulanfängern Starthilfe

Trillfingen / SWP

Die Einschulungsfeier fand am Samstag im Wendelinsheim statt. Die Zweitklässler, die gemeinsam mit den Erstklässlern von ihren Klassenlehrerinnen Heike Herzog und Verena Winter in einer jahrgangsübergreifenden Klasse unterrichtet werden, hatten ein buntes Programm mit Liedern und Gedichten vorbereitet. Sie begrüßten als Paten ihre neuen Mitschüler mit einem persönlichen Brief und einem Grundschul-T-Shirt, ein Geschenk des Fördervereines.

Schulleiterin Susanne Kienzle begrüßte die Erstklässler ebenfalls und verglich in ihrer kurzweiligen Ansprache die Klassengemeinschaft mit einem Fahrrad, bei dem jedes einzelne Teil eine wichtige Rolle spielt, damit alles gut funktioniert.

Nach der Feier ging es zurück ins Schulhaus, wo für die Erstklässler die erste Unterrichtsstunde stattfand, während die Eltern vom Förderverein der Grundschule Trillfingen bewirtet wurden.