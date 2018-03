Haigerloch Ostereier zum Zweiten

Haigerloch / swp

Am Samstag und Sonntag, 17. und 18. März, findet in der Galerie „Die Schwarze Treppe“ der zweite Teil der 31. Haigerlocher Ostereierausstellung statt. Zum erfolgreichen Auftakt am vergangenen Wochenende haben rund 600 Besucher, darunter auch Ostereiersammler aus dem Aargau/Schweiz, die Ausstellung besucht. Alle Besucher fanden Gefallen an dem hochwertigen Kunsthandwerk, das 18 Eierkünstler in Haigerloch präsentieren. Auch der SWR-Tübingen sowie das RTF-Fernsehen Reutlingen berichteten über die 31. Haigerlocher Ostereier-Ausstellung, die am Samstag und Sonntag, jeweils von 10 Uhr bis 17 Uhr geöffnet ist. Der Eintritt ist frei. Der Verein Abai Owingen und die Ministranten der Seelsorgeeinheit sorgen für die Bewirtung. Am Sonntag ist in Haigerloch zudem verkaufsoffener Sonntag.