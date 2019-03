Haigerloch leistet sich künftig offene Toiletten samt regelmäßiger Reinigung auf allen neun Friedhöfen.

Die Toiletten auf den Haigerlocher Friedhöfen sind bislang nur während einer Bestattung geöffnet. Das von der Stadt Haigerloch beauftragte Bestattungsunternehmen kontrolliert die WC vor und nach einem Begräbnis, nimmt jedoch keine weitergehende Reinigungsarbeiten vor. Im Gemeinderat wurde angeregt, eine separate Firma mit der regelmäßigen Reinigung der Anlagen zu beauftragen. Darüber hinaus wurde aus den Reihen des Gremiums angeregt, die Friedhofstoiletten von April bis Oktober grundsätzlich offen zu halten.

Inzwischen wurden Angebote eingeholt für eine Grund- und Fensterreinigung in allen neun Leichenhallen. Die Firma Putzteufel aus Empfingen hat dafür das günstigste Angebot abgegeben: 2700 Euro pro Durchgang. Die Stadt will diese Leistung zwei Mal pro Jahr buchen (5400 Euro).

Auch die zusätzliche wöchentliche Unterhaltsreinigung der Toilettenanlagen könnte die Firma Putzteufel übernehmen. Der Angebotspreis beläuft sich auf pauschal 1960 Euro monatlich für die Sanitäranlagen in allen Leichenhallen, was sich im Jahr auf 23 500 Euro summieren würde.

Es gab auch Überlegungen, zur besseren Reinigung Edelstahltoiletten in den Leichenhallen einzubauen. Die Kosten hierfür würden sich jedoch auf 30 000 Euro belaufen. Ebenso machte die Verwaltung darauf aufmerksam, dass die Toiletten morgens auf- und nachts abgeschlossen werden müssten, um Vandalismus zu vermeiden. Der Einbau von Türschließanlagen mit Zeitsteuerung wäre zwar möglich, ist erfahrungsgemäß aber störanfällig. Oft genüge ein Steinchen, um den Mechanismus zu blockieren. Die Kosten je Schließanlage würden sich auf 450 Euro, also insgesamt 4050 Euro belaufen.

Bürgermeister Dr. Heinrich Götz ist der Meinung, dass Toiletten auf Friedhöfen offen gehalten werden sollten, wie es auch Walter Stocker (CDU) und Hannelore Schick (CDU) forderten. „Die Beschwerden der Bürger sind berechtigt“, stellte Stocker fest. In anderen Gemeinden seien offene Toiletten auf Friedhöfen Standard. Auch Konrad Wiget (SÖL) stimmte für den „sehr guten Service“ und korrigierte einen Rechenfehler: Bei einer Pauschale von 1960 Euro für die monatliche Reinigung und einer Betriebszeit von sieben Monaten ergeben sich in der Summe nicht 23 500 Euro, sondern nur etwa 14 000 Euro pro Jahr.

Mehrheitlich stimmte der Gemeinderat für eine zweimalige Grundreinigung aller Leichenhallen pro Jahr plus einer monatlichen Unterhaltsreinigung aller Friedhofstoiletten.

Bürgermeister Götz hatte den Ausgaben notwendige Investitionen auf allen Friedhöfen gegenübergestellt und die Frage aufgeworfen, ob das Geld nicht besser für neue Anstriche etc. ausgegeben werden sollte. Dazu wurde dem Gemeinderat eine Übersicht über den Zustand der Leichenhallen und WCs auf allen neun Friedhöfen vorgelegt.

Danach sind in allen Leichenhallen die Reinigung der Innenräume und zum Teil Betonaußenwände nötig, ebenso brauchen Fassaden und auch Holzelemente teilweise dringend neue Anstriche. Die Note 6, weil nicht mehr vorhanden, hat das Friedhof-WC in Weildorf erhalten. Mit einer 5 bewertet wurde der Zustand der Toiletten auf dem Friedhof in Bad Imnau, mit 4-5 die Friedhofstoiletten in Stetten und Hart. Die Note 4 erhielt die WC-Anlage in Owingen. Trillfingen, Bittelbronn und Haigerloch wurden mit 3-4 benotet und Gruol mit der „Bestnote 3“. In Weildorf, Hart und Bittelbronn ist weder ein Strom- noch ein Kanalanschluss vorhanden und auch der Owinger Friedhof hat nur eine Grube fürs Abwasser.

In Stetten und in Trillfingen ist die Erneuerung des Daches mit Attika bereits beschlossene Sache. Auch in Hart und in Bittelbronn muss das Dach der Leichenhalle laut Verwaltung „dringend gerichtet“ werden. In Owingen sowie auch in Haigerloch und Gruol waren Kupferdiebe an den Aussegnungshallen zugange. Alle drei Dächer sind als Haushaltsposten für dieses Jahr verankert.