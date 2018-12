Owingen Neuer Dirigent feiert sein Debüt

Owingen / SWP

Die Musikkapelle Owingen lässt das Jahr am Samstag, 8. Dezember, schwungvoll ausklingen.

Dirigent Stefan Riethmüller als musikalischer Leiter des Großen Blasorchesters und Frank Schnell als Dirigent der Jugendkapelle haben ein sehr facettenreiches Konzertprogramm zusammengestellt, auf das sich die Zuhörer freuen dürfen. Es wird das erste Jahreskonzert unter Dirigent Stefan Riethmüller sein.

Zum Auftakt spielt die Jugendkapelle vier Stücke. Dabei wird das Publikum musikalisch zu den tapferen Wikingern entführt, die mit ihren Schiffen der rauen See trotzen, um fremde Länder zu überfallen und Völker zu erobern. Anschließend wollen die Jugendlichen mit der Filmmusik zu Shrek das Publikum fesseln bevor sie mit Phil Collins‘ Ballade „You’ll be in my heart „und einem Zorro-Arrangement musikalisch auftrumpfen.

Mit der Fanfare „Mother Earth“ wird das Große Blasorchester musikalisch eröffnen und eine Botschaft von unserer Mutter Erde übersenden, dass wir sie besser behandeln müssen. Vor der Pause nimmt die MKO die Zuhörer mit der Suite „Saga Candida“ mit auf eine Reise ins Jahr 1600. Dieses großartige Stück hat den Hexenwahn als zentrales Thema und begeisterte als Musical (unter anderem Namen) bereits zahlreiche Zuschauer.

Mit den „Sea Songs“ von Ralph Vaughan Williams beginnt der zweite Teil des Konzertabends. Der Komponist verarbeitet darin drei bekannte englische Seemannslieder, die schwungvoll arrangiert sind. Die nächste Etappe der musikalischen Reise wird auf Rollschuhen zurückgelegt: „Starlight Express“ bietet einen Querschnitt durch die verschiedensten Musikrichtungen vom Rock‘n‘Roll über Blues bis zum Break Dance und Country. In die Welt der irischen Folkmusik führt anschließend das Stück „Irish Tunes from County Derry“.

Manfred Schneider hat eine mitreißende neue Bearbeitung von Elmer Bernsteins berühmter Ouvertüre „The Magnificent Seven – Die Glorreichen Sieben“ geschrieben. Die Titelmelodie ist ein echter Ohrwurm und wird der westernreife Abschluss des Konzertprogramms sein.

Die Musikkapelle Owingen würde sich freuen, zu dem Konzertabend mit anschließendem gemütlichem Ausklang viele Gäste begrüßen zu dürfen.

Eintrittskarten für das Konzert sind im Vorverkauf bei jedem aktiven Musiker, bei der Bäckerei Eger, der Volksbank und im Blumenwerk Vanessa Henne sowie an der Abendkasse erhältlich.