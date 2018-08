Haigerloch Alukon schafft Kapazitäten für die Zukunft

Haigerloch / SWP

In Haigerloch baut die Firma Alukon zurzeit auf 8500 Quadratmetern Produktions- und Lagerräume.

In Haigerloch entsteht ein zweiter Produktionsstandort der Firma Alukon. Alukon Haigerloch, ehemals Schlotterer rollcom, wird seinen Firmensitz bis Ende dieses Jahres von Bodelshausen ins 18 Kilometer entfernte Haigerloch verlegen. Der neue Standort bietet auf zirka 8500 Quadratmetern erweiterte Produktions- und Lagerkapazitäten sowie neuen Raum für Verwaltung, Produktausstellung und Schulungen.

Im Oktober 2017 wurde im Gewerbegebiet „Lichtäcker“ in Haigerloch der erste Spatenstich für den neuen Produktionsstandort von Alukon Haigerloch gesetzt. Der Neubau stellt dem Hersteller zusätzlich zum Standort in Konradsreuth, nahe Hof, auf 7500 Quadratmeter erweiterte Produktions- und Lagerkapazitäten bereit und schafft auf weiteren 1000 Quadratmetern Platz für Verwaltung, Produktausstellung und Schulungen. „Diese Maßnahmen wären am jetzigen Unternehmenssitz in Bodelshausen perspektivisch nicht möglich gewesen. Deshalb haben wir uns für den Aufbau eines neuen, zweiten Standortes entschieden, der uns auch zukünftig Wachstum ermöglicht“, erklärt Klaus Braun, Geschäftsführer bei Alukon.

Den rund 100 Mitarbeitern des Unternehmens bietet das neue Firmengebäude eine optimierte Maschinenausstattung sowie moderne und nach dem neuesten Stand der Technik ausgestattete Arbeitsplätze.

Vertrieblicher Schwerpunkt von Alukon Haigerloch ist der Südwesten Deutschlands. „Wir setzen auf eine dezentrale Vertriebsstruktur und damit vor allem auf Nähe zu unseren Kunden aus Handel und Handwerk. Der Kunde steht bei uns stets an oberster Stelle“, so Thomas Burghardt, Vertriebsleiter bei Alukon in Haigerloch.