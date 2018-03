Hart Neue Fasnetsära soll 2020 eingeläutet werden

Hart / Carola Lenski

Wie in der Hauptversammlung des Narrenvereins Hart am Samstag im Sportheim zu hören war, gibt es einen Beschluss örtlicher Narrenvereine, dass ab dem Jahr 2020 eine neue Fasnetsära nach Manier des Eyachpokalturniers anbrechen soll. Vorrangiges Ziel ist die Erhaltung und Bewahrung alter Fasnetstraditionen. 2. Vorsitzender Robertino Saupp erklärte, dass bei diesem Konzept zehn Narrenvereine mit von der Partie sind. Das Debüt soll 2020 in Hart stattfinden, gefolgt von Stetten in 2021 und Haigerloch in 2022. Aus diesem Grund und auch wegen der laufenden Hallensanierung wird der Harter Narrenverein sein zehnjähriges Jubiläum auch erst 2020 – statt 2019 – begehen.

Nach diesem Ausblick gab es einen Rückblick auf eine „kurze, aber schöne Fasnet“. Wie Schriftführer Ingo Biesinger und Hexenmeister Sven Pecho berichteten, wurden zwei neue Speck-Fresser aufgenommen. Pecho betonte die gute Zusammenarbeit mit dem Sportverein am Kindernachmittag, mahnte aber auch die Einhaltung der Häsordnung an. Biesinger erinnerte an zahlreiche Aktivitäten, wie die Teilnahmen an Bällen in Stetten, Bittelbronn, Bad Imnau und Umzügen in Weildorf und Gruol. Der Vorstand traf sich zu elf Sitzungen.

Roman Fechter berichtete über die Tanzgarden. Die Seniorengarde zählt derzeit 15 Tänzerinnen zwischen 14 und 26 Jahren. Trainerinnen sind Carina Strobel, Sabrina Krüger und Janina Siebert. Krüger und Siebert trainieren auch die ebenfalls 15-köpfige Minigarde und künftige Juniorengarde. Ab dem Jahr 2019 gibt es eine neue Bambinigarde, trainiert von Laura Keßler und Jasmin Bieger.

Aufgrund vieler Investitionen – darunter der 5000-Euro-Baustein für die Hallensanierung – sowie fehlender Einnahmen infolge fehlender Hallennutzung, berichtete Kassier Jörg Biesinger über ein Minus in der Kasse, welches die Prüfer Jürgen Ratzke und Michael Schill so bestätigten. Der Verein zähle derzeit 169 Mitglieder, darunter 80 Erwachsene, 48 Passive und 41 Kinder.

Ortsvorsteher Thomas Bieger bedauerte das Minus in der Vereinskasse. Aber die Ausgaben für den Baustein für die Hallensanierung seien eine „gute Investition in die Zukunft“. Bieger hofft, dass die Halle zum Jubiläum des Narrenvereins im Jahr 2020 wieder zur Verfügung steht. Positive Nachrichten zur Hallensanierung gebe es bereits.

Bei den geheimen Wahlen bekamen der 1. Vorsitzende David Fechter, Schriftführer Ingo Biesinger, Hexenmeister Sven Pecho sowie die Ausschussmitglieder Clara Helmich und Robert Keßler erneut das Vertrauen ausgesprochen.