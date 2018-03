Haigerloch Narrenzunft Kreiterweible hat sich gegründet

Haigerloch / Judith Midinet

Inspiriert von der Geschichte der Kräuterfrauen, die Kräuter, Pilze, Pflanzen und Früchte sammelten, um daraus Binden, Tränke und Säfte zu machen, hat sich am Samstag die neue Fasnetsgruppe FNZ Kreiterweible gegründet. Die Gründungsversammlung fand zwar in der Pizzeria Calimero in Haigerloch statt, doch die freie Narrenzunft (FNZ) versteht sich als ortsungebunden. Leben wollen sie nach der Geschichte und dem Brauchtum der Kräuterfrauen.

Frei und familienfreundlich

Auch der Vorstand wurde in der Gründungsversammlung am Samstag gleich gewählt: Vorsitzende ist Tamara Lachermund, ihr Stellvertreter Rocco Kirchner. Kassierer ist Tobias Haug, Häswart Monika Weißhaar und Schriftführerin Ann-Christin Hielscher. Als Maskenschnitzer fungiert Heinz Rösch.

Das Hauptziel der Kreiterweible ist es, eine freie und familienfreundliche Narrenzunft mit historischem Hintergrund zu sein. Deshalb ist das Häs des Kreiterweibles eine freundliche Darstellung. Es wurde in den Farben von Wiesen und Wäldern gestaltet. Auch die handgeschnitzte Maske orientiert sich an der Natur und ist naturbelassen. Neben der Maske besteht das Häs aus Rosshaar in einem Aschblond, einem Kopftuch in Schattenkaro, einer grauen Bluse, einem Weidenkorb für weibliche Kreiterweible und einem Gehstock (ohne Rinde) für die männlichen Kreiterweible. Über dem schwarzen Rock ist eine Schürze (ebenfalls in Schottenkaro), darunter eine weiße Pumphose. Dazu passend gibt es Ringelsocken in den gleichen Farben wie das restliche Häs. An den Füßen sind Strohschuhe oder feste schwarze Stiefel.

Info Die Kreiterweible findet man auf Facebook, auf ihrer Homepage fnz-kreiterweible.simplesite.com oder per E-Mail an fnz.kreiterweible@gmx.de.