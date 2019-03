Haigerloch Narren schweres Wasser

Haigerloch / Max Bäurle

Gut gelaunt und toll kostümiert waren die Gästen beim traditionellen Fasnetsball der Narrenzunft Haigerloch. Im Publikum sah man Hemmadglonker, Freibeuter, Indianer, Chirurgen und Ägypter sitzen. Zwei hübsche Mädels waren im drolligen Kostüm namens „Schaumbad“ gekommen und eine größere Gruppe waren als Perseus und Medusa der griechischen Mythologie entsprungen. Ebenfalls für Aufsehen sorgte ein Trio, dessen Mitglieder als „Kernreaktor“, „Strahlenschutzbeauftragte“ und „Professor Heisenberg“ unterwegs waren.

Das Programm wurde eröffnet von der Haigerlocher Minigarde und dem Tanz „In Schlumpfhausen sind wir daheim“. Zu Liedern wie „Hallo, du“, „Willkommen in Schlumpfhausen“ und „Papa Schlumpf“ warteten die Kids mit tollen tänzerischen Einlagen und einer schönen Abschlussformation auf. Ein Hingucker war dabei auch das große Kulissenbild.

Auch die Stadtkapelle eroberte mit dem Bräutelmarsch und Stimmungsliedern wie „Ice Cream“ und „Fliege mit mir in die Heimat“ im Handumdrehen die Herzen des Publikums. Danach kam die Große Garde als Bauarbeiter verkleidet auf die Bühne und hatte zu Titeln wie „So geht der Hammer“, „Wer will fleißige Handwerker seh’n“ und „Bruttosozialprodukt“ zu einiges zu „reparieren“, wozu die Tänzerinnen einige beeindruckende akrobatische und turnerische Einlagen lieferten.

„Die vier schrillen Eyachperlen“, begleitet von Hans Bäurle an der Gitarre, forderten bei einem witzigen Lied das Publikum auf „Nimm Zewa“, wobei eine entsprechende Küchenrolle nicht fehlen durfte, und in einem makabren Titel über den „verstorbenen Gatten“ kamen Zeilen vor wie: „Die Wildsau war er, der Jäger war ich“ und „In Bali gab es Wurstsalat mit Zyankali“.

Die „Weildorfer Notenquäler“ machten danach vermutlich noch mehr Radau, als die Stadtkapelle. Bei Knüllern wie „Hula-palu“, „Let Me Entertain You“, „So bist du“ oder „Don´t Stop Believing“ erzitterte der Hallenboden, und selbst der im Original von den „Flying Pickets“ a cappella und gefühlvoll gesungene 80er-Hit „Only You“ kam bei den „Notenquälern“ voluminös und doch teils filigran daher. Die Anwesenden gingen wieder ausgelassen mit.

Die Jungs von der Bräutelgesellschaft warteten als „Gardemädels“ mit einer kleinen Choreographie auf, während ein „Mädel“ mit roten Zöpfen von „Enrique Iglesias“ (Björn Siebert) umgarnt und angesungen wurde. Den Titel „Hero“ trug Siebert live und nicht in einer Playbackversion vor. Während die Gardemädels auf der Bühne mit einigen Gästen tanzten, sang Siebert noch den Titel „Ham kummst“.

Gegen später traten drei Mitglieder der Bräutelgesellschaft nochmals musikalisch in Erscheinung, bevor das Duo „Top Too“ mit Hits aus verschiedenen Musikrichtungen zu Tanz und Unterhaltung aufspielte. Zu Liedern wie „An der Nordseeküste“, „Achterbahn“, „The Way To Amarillo“ und „Mann für Amore“ wurde noch bis spät in die Nacht viel gesungen und getanzt.