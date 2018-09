Stetten Nabu zeichnet Schäfer Thomas Schwarz aus

Stetten / SWP

Der Nabu hat dem Schäfer Thomas Schwarz, der den Neuen Schafstall in Stetten bewirtschaftet, die Auszeichnung „Schwalbenfreundliches Haus“ verliehen.

Erneut hat der Nabu-Ortsgruppe Haigerloch eine Auszeichnung im Rahmen der Aktion „Schwalbenfreundliches Haus“ vergeben: Schäfer Thomas Schwarz, der den Neuen Schafstall in Stetten bewirtschaftet, bietet in Stall und Scheune einer großen Zahl Rauchschwalben eine willkommene Unterkunft.

Weil die Nester zum Teil sehr versteckt angebracht sind, ist deren genaue Zahl nicht feststellbar. Doch als die Jungen der ersten Brut ausgeflogen waren, hielten sich am Schafstall und in der Umgebung bestimmt 200 Schwalben auf, so dass es wohl wenigstens 30 Nester sein müssen. Damit gehört diese Kolonie sicherlich zu einer der größten im ganzen Zollernalbkreis.

Früher konnte man Rauchschwalben praktisch in jedem kleinen Haus-Stall finden, wo die Vögel im Gegensatz zu den außen am Haus nistenden Mehrschwalben ihre Jungen in einem flachen napfförmigen Nest aufgezogen haben. Mit dem Rückgang der traditionellen „kleinen“ Landwirtschaft sind viele Brutplätze verloren gegangen, so dass weiterhin vorhandenen Vorkommen eine besondere Bedeutung zukommt.

Im Schafstall finden die Vögel ein reichhaltiges Nahrungsangebot: Für die Aufzucht einer Brut von vier bis sechs Jungen sind zirka 1,2 Kilogramm Insekten notwendig – das entspricht grob geschätzt 12 000 Mücken.

Neben der Schwalben-Plakette an der Wand erhielt Thomas Schwarz aus der Hand des Nabu-Vorsitzenden Herbert Fuchs eine Urkunde, eine kleine Schwalben-Infobroschüre und ein kleines Vogelbüchlein. Als besonderes Dankeschön stellt ihm die Nabu-Gruppe fünf Rauchschwalben-Nisthilfen zur Verfügung, die er an geeigneter Stelle zusätzlich im Stall anbringen wird.

Info Weitere Informationen zur Aktion „Schwalbenfreundliches Haus“ sind zu finden unter: https://www.nabu-zollern­alb.de/artenschutz/schwalbenfreundliches-haus/.