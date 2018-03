Weildorf Musikverein verabschiedet Dirigent Martini

Weildorf / Max Bäurle

Dirigent Oliver Martini wurde nach 13 Jahren beim Musikverein Weildorf gebührend verabschiedet.

Das Phantom der Oper reiste ins New York der 1950er-Jahre und erzählte dort der Queen und Kaiserin Sissi die „West Side Story“. So kann man das Frühjahrskonzert des Musikvereins Weildorf am Sonntag in der Haigerlocher Witthauhalle zusammenfassen. Für jeden war etwas dabei: Das Spektrum erstreckte sich von Walzer und Polka über Musical-Hits bis hin zu Rockmusik.

Den Anfang machte die Jugendkapelle unter der Leitung von Manuel Steidel, die die Halle in ein „House Of Dance“ verwandelte, „Disney Blockbusters“ vorführte und bei „Down Under“ und der Zugabe „Punta Cana“ eine musikalische Reise nach Australien und in die Dominikanische Republik unternahm.

Das Orchester startete mit der Fantasie „Euregio“. Bei dem mit einer modernen Tonsprache angereicherten Stück waren die Musiker gefordert und brachten mit dem nach vorne treibenden Grundrhythmus die Vision eines einheitlichen Europas zum Ausdruck. Galoppierende, dynamische und druckvolle Passagen wechselten sich mit dezenten, ruhigen Momenten ab. Es folgte bei der „Queen’s Park Melody“ eine „leichte Musik“ mit Elementen aus den Bereichen Barock und Pop. Dabei setzten die Solisten Horst Strobel (Posaune) und Christine Eppler (Trompete) Akzente. Das „Phantom Of The Opera“ war einer der Höhepunkte des Konzerts, gespickt mit vielen kleinen Schwierigkeiten. Das Orchester nahm die Herausforderung an, meisterte die anspruchsvollen, weniger geläufigen Tonarten, ließ die Soli ineinander fließen, und auch die Akkorde saßen. Speziell die Posaunen machten einen tollen Job. In den pompösen Passagen und der bekannten Titelmelodie des Musicals trumpfte die Kapelle beeindruckend auf. Bei der im Big-Band-Stil aufgebauten „West Side Story“, der Übertragung der Tragödie „Romeo und Julia“ ins New York der 1950er-Jahre, arbeiteten die Musiker sowohl die Kämpfe zweier Jugendbanden, als auch die Liebesgeschichte der Musicals vortrefflich heraus. Dabei griffen sie auf voluminösere Elemente zurück, gingen teils dramatisch zu Werke und bewiesen bei einer schönen, getragenen und schwierig zu meisternden Passage richtig viel Gefühl. Insgesamt lebte die Komposition vom Wechsel aus schnellen und langsamen Momenten, das Zusammenspiel der Trompeten und Posaunen klappte toll, und beim langsamen Teil brillierten die Hörner und Klarinetten. Bei „Radio Ga Ga“, einem Hit der Rockband Queen, setzte man vor allem bei der Melodie und beim Refrain Akzente. Danach wehte bei einem Walzer „Böhmischer Wind“ durch den Saal. Die „Mondschein-Polka“ und der Marsch „Kaiserin Sissi“ rundeten den offiziellen Teil des gelungenen Konzerts ab. Als Zugaben gab es „Böhmisch sind die Lieder“ und „The Living Years“.

Oliver Martini dirigierte beim Frühjahrskonzert nach 13 Jahren das letzte Mal die Weildorfer Musiker. Der Vorsitzende Andreas Trefz hob Martinis Verdienste hervor und blickte auf dessen Werdegang beim Musikverein Weildorf zurück. Erster Höhepunkt sei das Frühjahrskonzert 2006 gewesen. In der Folge habe Martini das Orchester wieder zu Wertungsspielen in der Mittel- und Oberstufe geführt. Trefz bilanzierte, dass man sich unter Martinis Leitung „enorm weiter entwickelt“ habe. Von einigen Musikerinnen bekam Martini für seine 13 Jahre in Weildorf 13 Rosen überreicht. Die übrigen Mitglieder der Kapelle hielten auf der Bühne den Schriftzug „Danke Oli“ hoch. Auf der Leinwand neben der Bühne wurde eine Tafel Schokolade mit der Aufschrift „Merci“ gezeigt, inklusive der Unterschriften aller Musiker.