Hart Musikverein ehrt langjährige Mitglieder

Hart / Carola Lenski

Seit sage und schreibe 70 Jahren hält Georg Hermanutz die Treue zum Verein.

Wahlen und Ehrungen mit hohen Auszeichnungen standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Musikvereins Hart. Der Vorsitzende Wolfgang Fechter hielt den Jahresrückblick. Gut organisiert und besucht waren das Gärtnerfest, die Bachhockete und die Dorfadventsfeier. Etwas kurz kam der Festakt zum 70. Jubiläum bei der Bachhockete. Unterstützt hatten die Musiker auch Veranstaltungen des Fördervereins Harter Vereinsgemeinschaft in Bezug auf den Hallenbau, dies ist auch künftig geplant.

Nach dem Weggang des langjährigen Dirigenten Elmar Schneider folgten auf Dirigentenwechsel und Übergangsdirigat (Uwe Schmid) drei Probedirigate. Der neue Dirigent Julian Waibel übernahm bei der Abbruchparty im Juni den Taktstock. Beim Gemeinschaftskonzert mit dem Musikverein Gruol beim Stadtmusikfest wäre Waibel mehr als nur Ersatz für den krankheitsbedingten Ausfall des Gruoler Dirigenten gewesen, meinte Fechter. Proben und Auftritte waren nach einer kurzen Anlaufphase nach dem Urlaub sehr gut besucht, was auch ein wesentlicher Erfolgsfaktor für das gelungene Kirchenkonzert im Dezember war. Fechter bezeichnete dieses als musikalischen Höhepunkt des Jahres. Als erfreulich verbuchte der Vereinschef auch den Neuzugang sowie die Rückkehr von Musikern in den Verein.

Schriftführerin Rosi Maier berichtete detailliert über das vergangene Vereinsjahr. Dazu gehörten ein Auftritt beim Volkstheater in Balingen, ein Frühschoppen bei der Abrissparty in der alten Halle, das Oktoberfest des Fördervereins Vereinsgemeinschaft Hart, das erste Konzert mit dem neuen Dirigenten im Dezember und vieles mehr. Es fanden zehn Ausschusssitzungen, 45 Proben und zwölf öffentliche Auftritte statt.

Jugendleiterin Sarah Fechter informierte über die 19 Jungmusiker. Acht Jugendliche sind in der Jugendkapelle Hart-Haigerloch-Trillfingen-Bad Imnau. Das Juniorabzeichen absolvierten Sara Göppel und Jan Klingler, die D1-Prüfung Joana Mindreanu, Nina Hermanutz, Marc Göppel und Julian Stehle. Bei der Jugendarbeit könnte die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen besser sein, stellte der Vorsitzende Fechter heraus. Auch solle die Teilnahme an Proben und Auftritten stabilisiert werden.

Dirigent Julian Waibel, der sein erstes Dirigentenamt ausübt, fühlt sich im Musikverein Hart zuhause. Er freute sich über so viel Spielfreude beim Verein. Als Ehre betrachtete er es, auf die zusammengerechnet wohl 927 Jahre musikalische Erfahrung des Vereins aufbauen zu können, um daraus ein musikalisches Gesamtkonzept zu spinnen. Das wäre eine bedeutende Aufgabe, so Waibel. Das Kirchenkonzert stellte er ganz besonders heraus. Der Verein habe einfach mitgezogen, und es wäre ein „Hammer“ gewesen, sagte Waibel.

Kassierer Simon Mesam berichtete über die Vereinsfinanzen. Das finanzielle Polster lasse eine Weiterentwicklung zu, um den Musikverein weiterhin attraktiv zu gestalten.

Präsente für fleißige Musiker

In den Wahlen wurde die 2. Vorsitzende Julia Biesinger für weitere zwei Jahre gewählt. Kassierer Simon Mesam blieb für ein weiteres Jahr im Amt. Ebenfalls wieder gewählt für zwei Jahre wurden die Ausschussmitglieder Hubert Fechter und Florian Fechter; als neue Ausschussmitglieder kamen Florian Klingler und Egidus Kessler.

Präsente für fleißige Probenbesuch und Teilnahme an Auftritten mit über 89-prozentiger Beteiligung erhielten Egidius Klingler, Sabrina Konzdorf, Dieter Klingler, Wolfgang Weeber und Claudia Klingler. Präsente erhielten auch die Notenwarte Markus Klingler und Matthias Kessler sowie Tanja Fechter für Probenstatistik und Design. Register des Jahres war das Horn.

Weitere Termine in diesem Jahr sind: am 29. April das Gärtnerfest; am 28. und 29. Juli die Bachhockete; von 30. August bis 2. September der Besuch des Partnervereins Irnfritz. Beteiligen möchte sich der Musikverein an Konzerten des Musikvereins Bittelbronn und Bietenhausen. Dies soll Ausgleich dafür sein, dass er selbst kein Jahreskonzert veranstalten kann.