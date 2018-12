Owingen Musikkapelle bei Jahreskonzert in Topform

Owingen / Max Bäurle

Die Musikkapelle Owingen präsentierte sich am Samstagabend in der gut gefüllten Eyachtalhalle in Topform.

Anspruchsvoll, variabel, gefühlvoll, melancholisch: Die Musikkapelle Owingen zeigte bei ihrem Jahreskonzer, was in ihr steckt. Gekrönt wurden die Stücke durch beeindruckende Soloeinlagen, die immer wieder für Farbtupfer sorgten.

Den Anfang machte aber die Owinger Jugendkapelle unter der Leitung von Frank Schnell. Die jungen Talente stellten die „Return Of The Vikings“ musikalisch dar, unterhielten mit „Music From Shrek“, gaben wie Phil Collins bekannt „You´ll Be In My Heart“ und ließen bei „Zorro´s Theme“ die Abenteuer des Reiters mit der schwarzen Maske vorstellbar werden. Klar, dass eine Zugabe folgte.

Die MK Owingen eröffnete ihr Konzert unter der sicheren Stabführung von Stefan Riethmüller mit dem Stück „Mother Earth“ als musikalische Botschaft von Mutter Erde, die einer besseren Behandlung bedarf, wie Anja Stifel, die für die Ansagen zuständig war, forderte. In dem bewusst von Disharmonien geprägten Stück ging das Orchester teilweise rhythmisch gegenläufig zu Werke, setzte mit vielen Dynamiken Akzente und wusste sowohl laut wie auch leise zu überzeugen.

Mit der langen Suite „Saga Candida“ folgte gleich das anspruchsvollste Stück des Abends, das den Hexenwahn zum Thema hat und auf den Höhepunkten eines Musicals basiert. Hier durften die Musiker fast alle Facetten ihres Könnens zeigen, beeindruckten bei den vielen Tempowechseln und schwierigen Übergängen, bewiesen bei den ruhigen Passagen viel Gefühl, durften hin und wieder pompös oder druckvoll agieren und gingen teils dramatisch vor. Auch unheimliche Stimmen und Molltöne waren zu vernehmen und auch das Schlagwerk hatte viel zu tun. Die Solisten wussten dieses ausladende Arrangement noch zu veredeln: Margit Stütz (Klarinette), Wolfgang Schmoll (Posaune), Meinrad Kraus (Oboe), Daniel Wolkuber (Trompete), Richard Dehner (Saxofon) und Cornelia Riethmüller (Englischhorn). Auch ein Klavier kam zum Einsatz, an der Gitarre glänzte Lukas Huber.

Beim Arrangement „Sea Songs“ reiste man gemeinsam mit dem Publikum übers imaginäre Meer und sorgte mit schönen Melodien für fröhliche Stimmung in der Halle. Bei „Selections From Starlight Express“ machte die Kapelle durch ihr präzises Spiel den Kampf der veralteten Dampflok „Rusty“ gegen die E-Lok „Electra“ und die Diesellok „Greaseball“ auf der Bühne vorstellbar. Rock’n’Roll, Blues, Breakdance und Country sind in diesem Arrangement vereint. Die Zuhörer durften sich auch hier wieder über Soli von Dieter Hebrank (Trompete), Richard Dehner (Saxofon) und Andre Eger und Robert Henne (Euphonium) freuen.

Für Gänsehaut sorgte das Orchester bei „Irish Tune From County Derry“ und bewies, dass es auch auf dem Gebiet der irischen Folk Music eine gute Figur macht. Zu Beginn des melancholischen Liedes setzten Blech und Saxofon mit Harmonien Akzente, später kamen weitere Register hinzu, auch das Holz durfte mal im Fokus stehen. Vor allem am Ende, als alle Register gemeinsam agierten, beeindruckte die Komposition.

Das letzte Stück „The Magnificent Seven“ („Die glorreichen Sieben“) entführte das Publikum in den wilden Westen und nach Mexiko, auch hier wusste das Orchester bei allen Elementen zu überzeugen. Speziell die beiden bekanntesten Melodien kamen sehr gut zur Geltung. Herbert Sinz (Trompete), Peter Stifel (Horn), Meinrad Kraus (Oboe) und Richard Dehner (Saxofon) taten sich hier als Solisten hervor. Der Marsch „Prager Burg“ rundete ein sehr gelungenes Konzert ab.