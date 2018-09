Haigerloch Mit neuen Ideen und Gesichtern

Haigerloch / SWP

Sandra Breimesser wird ab Oktober das Kinder- und Jugendbüro Haigerloch verstärken.

Im Kinder- und Jugendbüro Haigerloch fand kürzlich das Jugendforum statt. Anwesend waren insgesamt 14 Vertreter aus den Jugendhäusern Bad Imnau, Hart, Stetten, Owingen und Haigerloch.

Ziel und Zweck des Jugendforums ist der Austausch unter den Jugendhäusern, was aktuell in den einzelnen Ortschaften geleistet wird. So lud Bad Imnau zum Beispiel zum bevorstehenden Bayerischen Abend ein, der am 2. Oktober stattfindet. Ebenso wurde über das Jugendhearing informiert und gesprochen, das im November in Haigerloch stattfinden soll.

Weiter auf dem Programm stand die Planung des Fußball- und Volleyballturniers im kommenden Jahr. Hier wurden als Termine die Monate März und Oktober festgelegt. Eine neue Idee der Jugendhäuser war, ein gemeinsames Tischkickerturnier zu organisieren. Ein Termin hierfür wird im nächsten Jugendforum festgelegt, welches im März dann im Jugendhaus Bad Imnau stattfinden wird.

Passend zum Thema und zur Auflockerung spielten die Anwesenden Vertreter der Jugendhäuser selbst ein paar Runden am Billardtisch und am Tischkicker im Haigerlocher Jugendbüro. Ebenso gehörte gemeinsames Grillen zu den Treffen.

Ein perfekter Anlass war das Jugendforum auch für Sandra Breimesser. Sie wird ab Oktober neu mit in das Team von Haigerloch einsteigen und nutzte die Gelegenheit, um sich den Jugendhäusern als neue Mitarbeiterin des Jugendbüros vorzustellen.