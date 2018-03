Stetten/Haigerloch Viele Ehrungen beim Kreisschützentag

Ehrungen für verdiente Schützinnen und Schützen

Die Sportkreisehrennadel in Bronze bekamen: Thorsten Schweizer (SV Roßwangen), Gordian Nägele (SV Schlatt); Gold: Gerd Beiter (SV Höfendorf) und Willi Schneider (SV Stetten).

Die WLSB Ehrennadel ging an – in Bronze: Michael Frank (SV Bisingen), Frank Beiland (SV Höfendorf); in Silber: Peter Schneider (SV Stetten), Martin Quade (SV Stetten), Alfred Seffczyk (SV Ostdorf), Stephan Locher (SV Hörschwag); in Gold: Rainer Pröbster (SV Jungingen), Helmut Koch (SV Winterlingen) und an Wolfgang Graf (SV Burladingen).

Die Sportler-Statuette des Schützenkreises Zollernalb ging an diese Jungschützen und Junioren: Janina Blumenstetter (SV Onstmettingen), Sven Keinath (SV Meßstetten), Simon Beiter (SV Höfendorf), Marco Schanz (SV Roßwangen), Alina Bartz (SV Bisingen), Louis Harder (Sportschützen Hechingen), Christian Lindner (SV Höfendorf), Anne Kohler (SV Rangendingen), Kai Robin Steinhilber (SV Rangendingen), Marc Theumer (SV Truchtelfingen), Benjamin Stoll (SV Truchtelfingen), Jan Riccobono (SV Geislingen), Madeleine Schmid (SV Engstlatt) und Carina Weißinger (SG Ebingen).

Karl-Heinz Weißmann erreichte mit der deutschen Nationalmannschaft in der Disziplin Feldarmbrust den Mannschaftsweltmeistertitel in Osijek (Kroatien), auch er erhielt die Sportler-Statuette.

Günter Bitzer erreichte bei den Vorderlader-Europameisterschaften 2017 in Spanien mit der Mannschaft drei Mal Mannschaftsgold und wurde Einzeleuropameister; die Ehrengabe erhielt er bereits ausgehändigt.

Das Silberne Ehrenzeichen des Bezirks Schwarzwald-Hohenzollern erhielten: Muzaffer Canga (SG Hechingen), Ralf Dieringer (SV Rangendingen), Markus Edele (SV Stetten/Hgl.), Jürgen Eppler (SG Tailfingen), Robin Flaiz (SV Gruol), Tobias Henle (SV Stetten/Hgl.), Fabian Kränzler (SV Gruol), Alexander Lock (SV Gruol), Horst Neustädt (SV Stetten/Hgl.), Adrian Sauer (SV Ringingen), Beatrice Schmid (SV Rangendingen), Karsten Schneider (SV Gruol), Julia Wannenmacher (SV Rangendingen) und Annekatrik Wannenmacher (SV Rangendingen).

Das Goldene Ehrenzeichen des Bezirks Schwarzwald-Hohenzollern ging an: Karl-Ernst Döttling (SV Stetten/Hgl.), Axel Kendlbacher (SV Truchtelfingen) und Jürgen Lutz (SV Owingen).

Die Verdienstmedaille in Bronze des Württembergischen Schützenverbandes bekamen: Volker A. Herrmann (SV Zimmern), Aloisia Janz (SV Stetten/Hgl.), Helmut Koch (SV Winterlingen), Reiner Pfeffer (SV Stetten/Hgl.), Bernd Pflumm (SV Rangendingen), Dietmar Schmid (SV Rangendingen).

Das Verdienstehrenzeichen in Silber des Württembergischen Schützenverbandes gab es für: Simone Bortoli (SV Rangendingen), Bernd Maletzki (SV Rangendingen), Karin Maletzki (SV Rangendingen), Ingrid Musch (SV Truchtelfingen), Karl-Heinz Pfister (SV Gruol), Wilfried Pfister (SV Gruol), Josef Pitzen (SV Stetten/Hgl.) und Ursula Schneider (SV Stetten).

Das Verdienstehrenzeichen in Gold des Württembergischen Schützenverbandes ausgehändigt bekamen: Frank Bogenschütz (SG Ebingen), Xaver Dieringer (SV Rangendingen), Hans Gestrich (SV Gruol), Uwe Krohn (SV Onstmettingen), Martin Quade (SV Stetten/Hgl.), Alfred Scheffczyk (SV Ostdorf) und Peter Schneider (SV Stetten/Hgl.).

Die Kleine Ehrennadel in Gold des deutschen Schützenverbandes ging an Helmut Karle (Truchtelfingen), die Verdienstmedaille in Silber des Württembergischen Schützenverbandes an Gerhard Fischer (SV Frommern), das Verdienstehrenzeichen in Gold des Württembergischen Schützenverbandes an Markus Schwenk (SV Rangendingen).