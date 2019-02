Haigerloch Manuel Siebert und Ute Raabe leiten TCH

Haigerloch / Wilfried Selinka

Der TC Haigeloch hat wieder ein Vorstandsteam – Die Herren 30 bleiben in der Württembergstaffel.

Der Tennisclub Haigerloch geht mit Manuel Siebert als Vorsitzendem und Ute Raabe als Stellvertreterin ins neue Tennisjahr. Raabe hatte bisher das Amt der Schriftführerin inne, neu besetzt werden konnte es nicht.

Domagoj Prica bleibt Kassenwart, Sander Heller Sportwart, Manfred Pfeffer zweiter Platzwart und Waltraud Raabe und Stefan Faller Kassenprüfer. Für die zweite Jugendwartin Beate Karger rückt Vera Kübler nach.

Rückblickend dankte Manuel Siebert dem Vorstand für die Unterstützung und den Mitgliedern für ihr Engagement. Neben dem Sport wurde auf die Werbung neuer Mitglieder Wert gelegt, was trotz des Zugangs von sechs Neuen auf nunmehr 158 weiter das Ziel sein müsse. Um einem Mitgliederschwund entgegenzutreten, plant der Vorstand in diesem Jahr ein Jedermannturnier.

Einblick ins vergangene Tennisjahr gewährte Sportwart Sander Heller – etwa dass die Herren 30 in der Württembergstaffel den Klassenerhalt geschafft haben. Die Saison 2019 soll am Sonntag, 5. Mai, mit einem kleinen Turnier beginnen, ein Sommerfest soll am Freitag, 26. Juli, stattfinden.

Laut Auskunft von Jugendwart Jannik Herl nahmen 40 Kinder und Jugendliche am Training teil. Insgesamt waren fünf Mannschaften des TC Haigerloch in der Verbandsrunde teils sehr erfolgreich im Spielbetrieb. So errangen etwa die Junniorinnen in ihrer Spielgemeinschaft mit Trillfingen den Aufstieg in die Bezirksstaffel 1. Mit fünf Mannschaften tritt die Jugend auch in der kommenden Saison an.

Kassierer Domagoj Prica musste das Rechnungsjahr mit einem kleinen Minus abschließen. Die Kassenprüfer Stefan Faller und Waltraud Raabe bestätigten ihm eine korrekte Kassenführung, so dass die Entlastung einstimmig gewährt wurde.

Geehrt wurden für 40-jährige Mitgliedschaft Margret Braun, Maria Hummel, Manfred Karger und Robert Karger; für 30 Jahre Sandra Heller, Albert Kotz und Christa Beck; für 25 Jahre Ute Raabe.