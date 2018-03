Haigerloch Lukas Huber punktet auf Landesebene

Haigerloch / Andrea Spatzal

Lukas Huber aus Hai­gerloch errang beim 55. Landeswettbewerb von Jugend musiziert den zweiten Preis in seiner Altersklasse. Zusammen mit Eleni Bouikidou aus Vöhringen, Gesang, erzielte der junge Klavierspieler in der Kategorie Kunstlied 22 Punkte. Angetreten war das Duo in der Altersgruppe V, Jahrgang 2000 und 2001.

Leider blieb Lukas Huber, der das Haigerlocher Gymnasium besucht und dort in der Schulband spielt, der Sprung auf die Bundesebene verwehrt. Am Bundeswettbewerb, der um Pfingsten herum in Lübeck stattfinden wird, dürfen nur diejenigen jungen Talente teilnehmen, die mindestens Jahrgang 2005 (Altersgruppe III) sind und einen ersten Preis erreicht haben. Einen ersten Preise gibt es erst ab 23.

Der Landeswettbewerb wurde vergangene Woche in Bietigheim-Bissingen und Meckenbeuren ausgetragen. 32 Klaviere und 16 Flügel mussten bereitgestellt werden. 1700 Mädchen und Jungen hatten sich qualifiziert, um ihr Können vor rund 120 Juroren zu zeigen. Bei einem Preisträgerkonzert zum Abschluss durfte ein Teil der Teilnehmer mit Höchstpunktzahl auftreten.