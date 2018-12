Gruol Letzter Container geht auf die Reise nach Gambia  

Gruol / Jörg Wahl

Alle Hände voll zu tun hatten die Mitglieder und weitere Helfer beim letzten Arbeitseinsatz für den Verein „Schulen für Gambia“. Bei der alten Molke in Gruol, wo sich das Lager des Vereins befindet, trafen sich überraschenderweise über 20 Personen, um den vorgefahrenen 40-Fuß-Container zu beladen. Diverse Hilfsgüter, einige Nähmaschinen, Fahrräder, Bettwäsche, Kleidungsstücke, Tische und Stühle, Spielsachen und viel mehr kamen auf den Container, alles sauber verpackt und beschriftet.

Die Waren werden in Gambia Mitte Januar eintreffen. Einige Vereinsmitglieder werden in Afrika vor Ort sein, um die Patenschaften auszubezahlen und um den Container in Empfang zu nehmen und die Sachspenden an die Kinder und deren Familien in Gambia zu organisieren. Dadurch ist gewährleistet, dass nichts verloren geht und die Hilfe direkt bei den Not leidenden Menschen ankommen.

Außerdem gibt es verschiedene Renovierungsprojekte an den Schulen zu besichtigen, neue Schuluniformen für die Kinder in Kinteh Kunda in Auftrag zu geben und noch einiges mehr soll organisiert werden, sagt Vorstand Hubert Heck, der selbst Hand mit anlegte beim Beladen des nunmehr letzten Containers.

Bis zum 31. Dezember muss das Lager in der alten Molke vollends ausgeräumt sein, da es der Verein nicht mehr benötigt und der Vertrag mit der Stadt Haigerloch aufgelöst ist. Die noch übrigen Hilfsgüter, die keinen Platz mehr im Container hatten, werden an weitere Hilfsorganisationen verschenkt.

Der Verein „Schulen für Gambia“ wird zukünftig weitere Infonachmittage veranstalten und freut sich auf viele interessierte Mitbürger. Auch besteht die Möglichkeit, selbst einmal mit nach Afrika zu reisen.

Info Weitere Informationen unter www.schulenfuergambia.de Spenden erbeten über die Bankverbindung: Volksbank Hohenzollern-Balingen, IBAN: DE 55641632250217515002.