Trillfingen Kunstrad

Haigerloch / SWP

Der RV Trillfingen richtete am Wochenende den Baden-Württemberg-Cup für Schüler und Junioren im Kunstradfahren aus. Trotz widriger Wetterumstände war die Veranstaltung gut besucht. Die Sportler fanden in der Witthauhalle in Haigerloch ideale Wettkampfbedingungen vor.

Die beiden Trillfinger Kunstradfahrer Jonas und Lukas Beiter überzeugten mit sehr guten Leistungen. Sie übertrafen mit ihren neuen Bestleistungen alle Erwartungen. Lukas Beiter (Schüler U13) knackte zum ersten Mal mit 73,79 Punkten die 70er-Marke, das ihn in seiner Gruppe auf Platz 2 brachte. Sein Bruder Jonas Beiter (Junioren U15) zeigte ein hervorragendes Programm und hat mit 134,65 Punkten ein Ergebnis mit sehr wenig Abzug eingefahren. Er hat den geringsten Abzug bei den Junioren, die alle ein recht schwieriges Programm fahren, wo es schnell mal zu einem Absteiger kommen kann und hohen Punktabzügen. Der 3. Platz hinter den beiden um zwei Jahre älteren Fahrern ist super.