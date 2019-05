Kunst zu Silcher-Volksliedern: 90 Arbeiten von 30 Künstlerinnen und Künstlern sind aus Anlass von Friedrich Silchers 230. Geburtstag in der Haigerlocher Galerie „Die Schwarze Treppe“ zu sehen.

Eine einmalige Kunstausstellung wird derzeit in der Haigerlocher Galerie „Die Schwarze Treppe“ vorbereitet: Aus Anlass des 230. Geburtstags von Friedrich Silcher (1789 - 1860) findet vom 29. Juni bis 21. Juli eine Ausstellung mit dem Titel „Das Silcher-Volkslied in der Kunst“statt.

30 Künstlerinnen und Künstler haben sich mit 90 Kunstwerken in den verschiedensten Kunsttechniken und Kunststilen zahlreichen Volksliedern von Friedrich Silcher im Bild genähert. Interessante und teils einmalige Bildschöpfungen sind dabei entstanden, die sicher bei den Galeriebesuchern und auch bei aktiven Sängerinnen und Sängern Anklang finden werden.

Über die Ausstellung, die in Kooperation mit dem Silcher-Museum des Schwäbischen Chorverbandes in Weinstadt-Schnait entstanden ist, wird in der Juni-Ausgabe der Sänger-Zeitschrift „Singen“, dem offiziellen Organ des Schwäbischen Chorverbandes, in einer Reportage berichtet.

Dieter Dürrschnabel, Pressereferent des Chorverbandes Zollernalb, ist der Autor der Reportage, die auch auf der Homepage des Chorverbandes Zollernalb zu finden ist. Der Schiedsrichterchor Zollernalb, der im Oktober dieses Jahres sein 50-jähriges Jubiläum in Balingen feiert, wird unter der Leitung von Ursula Riehm die Ausstellungseröffnung mit Silcher-Liedern gestalten. Chorverbandspräsident Michael A.C. Ashcroft, Haigerloch, spricht ein Grußwort.

Ramona König aus Steinhofen, Chor- und Blasmusikorchesterleiterin, wird in die Ausstellung einführen und den Besuchern der Vernissage das Leben und das Werk des bedeutendsten schwäbischen und deutschen Volksliedkomponisten nahebringen.

Friedrich Silcher war nicht nur Komponist und Liedbearbeiter, sondern auch der Begründer der breiten volksmusikalischen Ausbildung und ein Protagonist des Laien-Chorwesens. Wenn auch das Silcher-Volkslied heute nicht mehr, so wie in den 50er- und 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts, bei den Chören die Bedeutung hat, so darf man doch auf die „Welt-Hits“ von Friedrich Silcher hinweisen. Es sind dies: „Alle Jahre wieder.“.(Das Christkind), „Ich hatt` einen Kameraden“ (Der gute Kamerad) und „Muss i denn, muss i denn zum Städtele naus…“ (Abschied). Diese Werke werden noch heute weltweit gesungen und gespielt.

Info Die Ausstellung „Das Silcher-Volkslied in der Kunst“ in Haigerloch dauert vom 29. Juni bis zum 21. Juli. Ausstellungseröffnung ist am Samstag, 29. Juni, 17 Uhr. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, jeweils 14 bis 17 Uhr sowie nach Anmeldung.