Haigerloch Kommen die Stadtsheriffs zurück?

In Haigerloch könnte es bald Strafzettel hageln. Der Stadt wurde zur Einrichtung eines Gemeindevollzugsdienstes geraten. Zugleich ordneten die Verkehrsexperten an, die von einer Privatperson aufgestellte Blitzer-Attrappe in der Unterstadt zu entfernen. © Foto: Wilfried Selinka

Haigerloch / Wilfried Selinka

Klage abgewisen: Haigerlochs Oberstadtstraße bleibt Einbahnstraße. Aber gegen Raser soll konsequenter vorgegangen werden.

Verkehrsschau nennt man es, wenn Vertreter der Straßenverkehrs- und Straßenbaubehörde, der Polizei und der Straßenmeisterei den Zustand von Straßen, Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen begutachten und dann die entsprechenden verkehrsrechtlichen Anordnungen treffen. Auch in Haigerloch war jetzt wieder Verkehrsschau und wie in den meisten Stadtteilen, war auch in der Kernstadt ein oft gehörtes Wort: „Abgelehnt!“

So teilte Bürgermeister Heinrich Götz am Donnerstag im Beschließenden Ausschuss mit, dass im Bereich der Einfahrten Pflug- und Spitalgasse weitere Schilder auf die 30er-Zone abgelehnt wurden mit dem Hinweis, in diesem Bereich seien nur Ortskundige unterwegs und die vorhandenen Schilder reichten aus. Aus der neuesten Verkehrszählung geht hervor, dass in der fraglichen Zone in der Unterstadt 85 Prozent der Verkehrsteilnehmer 43 Stundenkilometer und weniger fahren.

Die Parkverbotszone im Bereich Marktplatz 2 bis Unterstadt 3 bestätigten die Fachleute hingegen als korrekt ausgeschildert. Um den ruhenden Verkehr innerhalb der Kernstadt besser überwachen zu können, wurde der Stadt Haigerloch vorgeschlagen, einen Gemeindevollzugsdienst, einzurichten. Nur so könnten Parksünder konsequent überwacht und mit Geldbußen bestraft werden. Es gab schon einmal Zeiten, in denen Haigerloch solche „Stadtsheriffs“ beschäftigt hatte. Über eine Wiedereinführung hätte der Gemeinderat zu entscheiden, stellte Götz fest.

Abgelehnt wiederum wurde der Wunsch, am Gebäude Unterstadt 26 Verkehrsspiegel anzubringen, um an den dortigen Garagen die Ein- und Ausfahrt von und aus der Landesstraße 360 zu erleichtern. Mit dem Argument, es sei ausreichend Platz zum Rangieren und Ausparken vorhanden, wurde das Nein begründet.

Angeordnet wurde von den Behörden, die täuschend echt aussehende Blitzer-Attrappe, die ein Privatmann auf seinem Grundstück in der Unterstadt aufgestellt hat, umgehend zu entfernen.

„Angelehnt“, hieß es auch gegenüber den Bewohnern der Pfleghofstraße, die sich eine Einbahnregelung gewünscht hatten. Dort und in der Straße Im Haag hat sich das Verkehrsaufkommen erhöht, seit 2017 die Einbahnregelung in der Oberstadtstraße eingeführt wurde. Zuerst müsste die Stadt dazu ein schlüssiges Verkehrskonzept vorlegen, hieß es. Würde ein Durchfahrtsverbot für Pfelghofstraße und Haag angeordnet, könnte der gesamte Verkehr das Viertel nur noch von der L 360 her erreichen.

Poller mit reflektierenden Folien muss die Stadt vor der Gaststätte „Ali Baba“ in der Oberstadtstraße aufstellen, um dort künftig das Parken im Fußgängerbereich zu verhindern.

In diesem Zusammenhang teilte Bürgermeister Götz mit, dass die Klage der Stadt gegen die von der Verkehrsbehörde angeordnete Einbahnregelung in der Oberstadtstraße als nicht zulässig abgewiesen wurde. Die Stadt werde durch die Regelung nicht in ihren eigenen Rechten verletzt und betroffen. Die verkehrsrechtliche Anordnung sei nicht Angelegenheit einer Gemeinde dieser Größenordnung, und der Widerspruch der Stadt werde auch nicht durch den Artikel 28 des Grundgesetzes unterstützt. Da in Haigerloch bisher kein örtliches Verkehrskonzept vorliegt, passe die Anordnung so wie erlassen und sie jetzt besteht.