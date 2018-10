Haigerloch Kleines Instrument mit großem Klang

Haigerloch / Antonia Lezerkoss

Zum Finale der Haigerlocher Schlosskonzerte 2018 traf in der Abendmahlskirche Mundharmonika auf Orgel.

Mit einem einzigartigen Musikerlebnis – das sich nahtlos in die Reihe der außergewöhnlichen Haigerlocher Schloss­konzerte einfügte –, fand die Festspielsaison ihr Ende.

Bei dem Konzert unter dem Titel „Mundharmonika trifft Orgel“ kamen die Besucher in der vollbesetzten evangelischen Abendmahlskirche in einen wahrhaft seltenen Hörgenuss: Mundharmonika und Orgel, später auch Klavier, konzertierten sowohl in harmonischem Zusammenspiel als auch in kontrastierendem Miteinander, profilierten sich aber nichtsdestominder ebenfalls im Solospiel.

Auf dem Programmzettel standen vorwiegend „Gassenhauer der Musikgeschichte“, die Brigitte Burgbacher, Mundharmonika, und Dagmar Matzkat an der Orgel meisterlich zum Erklingen brachten. Wie der eröffnende „Siciliano“ aus Johann Sebastian Bachs Flötenkonzert Nr 2 BWV 1031 eindrucksvoll veranschaulichte, macht das Timbre den wesentlichen musikalischen Unterschied zwischen der etwa 20 Zentimeter langen Mundharmonika, der „Chromonica“, und der mächtigen Kirchenorgel aus.

Extravagantes Zusammenspiel

Es sind stets Melodien, die sehr viel mehr sagen als Worte. Das gilt in besonderem Maße für das extravagante Zusammenspiel von Mundharmonika und Orgel. Es ist geradezu prädestiniert, wenn es darum geht, die tief religiöse Empfindung und Innigkeit eines „Ave Maria“ von Bach/Gounod oder Franz Schubert musikalisch widerzuspiegeln. Die Künstlerinnen musizierten diese Stücke „für die Seele“ andachtsvoll und mit beredtem Ausdruck.

Wohl auch selten hat man einen ebenso durchdachten wie lebendig-glasklaren, federleichten Klang zu Hören bekommen wie in der berühmten „Air“ aus Johann Sebastian Bachs dritter Orchestersuite in D-Dur BWV 1068.

Das anspruchsvolle, aus der Feder des argentinischen Komponisten Astor Piazzolla (1921-1992) stammende „Tanti Anni prima“ – ein weiteres „Ave Maria“ – spielte Burgbacher mit fließender Eleganz, unglaublicher Leichtigkeit und edler Tongebung und adelte es zusätzlich mit delikaten Farbtupfern.

Mozärtliche Harmonie

In mozärtlicher Harmonie, farbiger Ornamentik und purer Musizierfreude funkelte das „Adagio“ aus Mozarts Klarinettenkonzert KV 622. Präzise und in fein abgestimmter Balance erhob sich der kristallklare, silbrige Gesang der Chromonica über dem souveränen Spiel des Klaviers, das lustvoll mit der Solostimme kokettierte.

Geschmackssicher dosierten die beiden Interpretinnen in der Folge die Emotionen und träumerische Noblesse der „Sicilienne“ op 78 von Gabriel Fauré und formten Jules Massenets „Thais-Meditation“ mit verhaltener Zartheit.

Eigens für Mundharmonika und Klavier schuf James Moody die spanische Fantasie „Toledo“, der sich die Musikerinnen mit Temperament und Feuer widmeten. Ein russisches Tanzlied, bei dem sich Burgbacher von Ueli Vetter, Bass-Mundharmonika, und Sigrid Vetter-Gulde, Akkord-Mundharmonika, begleiten ließ, rundete den, mit begeistertem Beifall quittierten, gelungenen Vortrag der beiden Künstlerinnen ab.