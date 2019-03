Der Kleintierzuchtverein Stetten hat vier auch überregional äußerst erfolgreiche Züchter in seinen Reihen. Franz Pfeffer wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Vier Züchter des Kleintierzuchtvereins Stetten sind immer ganz vorne mit dabei, wenn es um Erfolge auf den überregionalen Schauen geht. Dafür zollte Vorsitzende Erwine Pfeffer in der Hauptversammlung Hubert Pfeffer, Rolf Schneider, Rupert Flaitz und Ludwig Lohmüller besondere Anerkennung.

Chronist Hubert Pfeffer hat wieder alle Ereignisse des Zuchtjahres 2018 festgehalten. So wurde Rolf Schneider mit Unterstützung durch Rupert Flaitz bei der Chin-Clubschau mit seinen „Groß-Chin“ dritter Clubmeister und bei der Hohenzollern-Schau wurde Ludwig Lohmüller mit seinen „Wiener grau“ Zollernalbmeister.

Bei einer ersten gemeinsamen Schau der Kleintierzuchtverbände Bayern und Württemberg-Hohenzollern in Ulm mit 11 000 Tieren errangen die Stettener Kleintierzüchter im Vereinswettbewerb unter zehn teilnehmenden Vereinen den zweiten Platz. Hubert Pfeffer wurde in Ulm mit „Wiener weiß“ Württembergischer Meister und stellte zudem ein Siegertier. Rolf Schneider wurde mit „Groß Chin“ Württembergischer Vizemeister und Ludwig Lohmüller wurde für seine beiden Sammlungen mit einer Medaille des Zentralverbandes belohnt. Hubert Pfeffer und Rolf Schneider präsentierten ihre Tiere auch bei der Bundesrammlerschau in Halle und reihten sich jeweils unter die vier Besten ein.

Im Zuchtbuch Kaninchen wurden 121 Tiere vermerkt, stellte Hans Gohl fest. Davon waren 72 Tiere der Rasse „Groß Chinchilla“, 28 „Wiener grau“ und 21 „Wiener weiß“.

Durch den Verkauf der restlichen Käfige verbuchte Kassierer Rupert Flaitz ein ein kleines Plus in der Kasse. Eine vorbildlich geführte Kasse bescheinigte Arjuna von Klass.

Ortsvorsteher Konrad Wiget lobte die kleine Schar der aktiven Züchter und ihre Erfolge. Wiget leitete auch die Neuwahlen mit folgendem Ergebnis: 1. Vorsitzende Erwine Pfeffer, Stellvertreter Ludwig Lohmüller, Kassierer Rupert Flaitz, Schriftführerin Christine Drössel, Chronist Hubert Pfeffer, Zuchtwart Hans Gohl, Tätowierer Karl Schweizer, Kassenprüfer Gudrun Schneider und Arjuna von Klass, Beisitzer Josef Henle, Hans Gohl und Karl Schweizer.

Zum Ehrenmitglied ernannt wurde Franz Pfeffer. Er ist seit der Gründung des Vereins vor über 40 Jahren dabei und war in den ersten zehn Jahren auch aktiver Züchter.