Haigerloch Kleeblattwanderer schaffen über 1400 Euro

Haigerloch / Wilfried Selinka

Wenigstens regnet es diesmal nicht”, war der Kommentar einer Wanderin am Sonntagmorgen beim Start zur zweiten Kleeblattwanderung beim evangelischen Gemeindehaus. Kleeblattwanderung ist der Name, den der Förderverein der evangelischen Abendmahlskirche für seinen Spendenlauf für die Kirchensanierung ausgedacht hat. Kleeblatt auch deshalb, weil sich die fünf Wanderrouten, die den Teilnehmern zur Verfügung stehen, wie ein Kleeblatt rund um Haigerloch verteilen.

Nach dem Sonntagsgottesdienst in der Abendmahlskirche versammelte sich die Wandergemeinschaft, darunter auch einige Kinder und Jugendliche im Gemeindehaus, um die fünf unterschiedlich langen Wandertouren auf den aushängenden Plänen zu studieren. Für die erwanderte Strecke spendete jeder Teilnehmer einen entsprechenden Betrag an der Förderverein. Der Spendenbetrag konnte dabei von Sponsoren oder aus dem eigenen Geldbeutel kommen.

Eine aufgeweckte Gruppe machte sich dann auf den Weg. Im Laufe des Tages stießen weitere Wanderer hinzu, um die verschiedenen Touren in Angriff zu nehmen.

Da ging es einmal auf die „Eyachtal-Tour”, eine Strecke von 10,2 Kilometern, die entlang dem Eyachtal in Richtung Bad Imnau über den Wald Richtung Bittelbronn und Weildorf zurück ins Gemeindehaus führte.

Dann gab es den „Eyachtrauf-8er“ eine Strecke von 10,6 Kilometer, die über das Schloss Richtung Trillfingen über das Engental und das Herrenwegle wieder zurück nach Trillfingen und von dort über das Karlstal Richtung nach Haigerloch ging.

Die so genannte „Große Runde“ mit 13,5 Kilometer führte über Stetten und Owingen Richtung Hospach und von dort über das Auenloch zurück. Dann gab es noch die die kurze „Zollerblickrunde“ mit 2,2 Kilometern oder den Wanderweg „Schöne Aussicht“ mit 10,3 Kilometern. Letzterer führte über den Zollerblick zur Gruoler Weinberghalde und über die Himmelsleiter an Gruol vorbei wieder zurück. Streckenposten entlang der einzelnen Wegestrecken verteilen Stempel und boten zudem Erfrischungsgetränke an.

Über 25 Teilnehmer nahmen eine der schönen Kleeblattwanderungen unter ihre Füße, wobei alle Wanderstrecken erwandert wurden. Der jüngste Teilnehmer war gerade mal zehn und der älteste 82 Jahre alt. Erwandert wurden insgesamt 261 Kilometer und an Sponorengeldern kamen an diesem Wandertag über 1400 Euro zusammen.

Darüber hinaus gab es am Sonntag zahlreiche Gäste bei der evangelischen Kirchengemeinde, die nur zu Speis und Trank, ob zum Mittagessen mit Maultaschen und Kartoffelsalat oder nachmittags zu Kaffee und Kuchen, im Gemeindehaus einkehrten.