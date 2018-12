Trillfingen Kirchenchor hüllt frohe Erwartung in Klang

Kirchenchor hüllt frohe Erwartung in Klang

Trillfingen / Wilfried Selinka

Geistlicher Gesang, gepaart mit Musik, kann berühren und begeistern, wenn er gekonnt aufgeführt wird. Dies ist dem Kirchenchor St. Valentin unter der Leitung seines langjährigen Dirigenten Karl Müller unter dem Titel „Von der Ankunft des Herrn“ hervorragend gelungen.

Valentinskirche gut gefüllt

Pfarrer Dieter Mayer hieß in der gut gefüllten Valentinskirche die Besucher willkommen und dankte dem Chor, dem Dirigenten und den Instrumentalisten für das musikalische, vorweihnachtliche Geschenk. Das Gedicht „Heilige Nacht“ von Ludwig Thoma diente anschließend der Einstimmung auf den Abend.

Die Chorvorsitzenden Matthias Beck und Hubert Wiest teilten sich die Einführung in die Chorwerke aus den verschiedensten Epochen, um die Erwartung des Herrn in verschiedenen Ausprägungen musikalischen zum Ausdruck zu bringen.

Oase der Entspannung

Chorleiter Karl Müller hatte den 22-köpfigen Chor bestens auf das abwechslungsreiche Programm vorbereitet. Chöre erklangen a cappella oder wurden wunderbar bereichert durch die Instrumentalisten Lina Baus (Flöte), Tamina Gaus (Flöte), und Katrin Leykam am E-Piano.

Der erste Teil des Konzerts widmete sich modernen Melodien, wie von Klaus Heizmann „Wir freuen uns, es ist Advent“, das bekannte „In das Warten dieser Welt“ oder „Über dunklen Feldern“. Herrlich strahlte die nur von den Frauenstimmen gesungene, alpenländische Melodie „Als Maria übers Gebirge ging“. Auch das „Taizé-Magnificat“ war eine Oase der Entspannung für die Zuhörer bei aller Unrast dieser Zeit. Besonders eindringlich und ausdrucksstark kam auch das „Wie willkommen sind auf den Bergen“ und das flehentliche Rufen „Tröste mein Volk“ im Kirchenraum an.

Der zweite Programmblock war überschrieben mit „Mutter des Herrn“. In ihm traten vor allem die choreigenen Solisten Beate Soltek (Sopran), Petra Sauter-Maier (Alt) und Matthias Beck (Bass) mit ihren wohlgeformten Stimmen hervor, so besonders beim sehr homogenen Terzett „Ave Maria“.

Auch das „Ave Maria“ von Aemilian Rosengart und „Salve Regina“ von Johann Michael Haydn wurden von den einzelnen Chorstimmen und den Solostimmen ausdrucksvoll interpretiert.

„Christmas Lullaby“ leitete über zum dritten Konzertteil, welcher mit „neues geistliches Liedgut“ überschrieben war. „Siehst du die Sterne am Himmels stehen“, „Wasser meines Lebens“ und „Wagt Euch zu neuen Ufern“ waren, weil frisch, modern und mit flottem Rhythmus gesungen, ein besonderer Hörgenuss.

Der „Lobpreis“ war dann alten Meistern vorbehalten. In herrlicher Klangfülle wurde der Psalm 23 „Er ist mein Hirt“ von Joseph Haydn und das romantische „Tollite hostias“ von Camille Saint-Saens zum Vortrag gebracht.

Südafrika-Chöre als Zugabe

Zu einem musikalischen machtvollen Schluss der adventlichen Feierstunde vereinten sich Chor und Instrumentalisten in Händels „Tochter Zion“, in dem Beate Soltek und Petra Sauter-Maier nochmals mit ihren geschulten Solostimmen aufhorchen ließen und auch der Chor die Freude über das Kommen Gottes in die Welt spürbar werden ließ. Dem begeisternden Beifall folgten als Zugabe noch zwei mitreißende Chöre aus Südafrika und Chile.