Trillfingen Jugendhaus hat neuen, jüngeren Ausschuss

Trillfingen / Carola Lenski

Interessant und innovativ präsentierte sich das Jugendhaus „Tresor ’99“ in Trillfingen in der Hauptversammlung.

Sebastian Wegenast, Vorsitzender des Jugendhauses „Tresor ’99“, berichtete in der Hauptversammlung über die Ereignisse im vergangenen Vereinsjahr. Dazu gehörten die Maihockete, der Weihnachtsstand mit Après-Ski-Party und die Teilnahme am fünften Trillfinger Dorffest. Als vollen Erfolg für das Erscheinungsbild des Vereins, bezeichnete Wegenast den Tag der offenen Tür im Jugendhaus. Dabei wurden auch die neuesten Renovierungen der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Jugendhaus habe sich mittlerweile als fester Bestandteil in der Gemeinde etabliert, so Wegenast.

Schriftführer Sebastian Siedler berichtete über sieben neue Mitglieder. Der Verein zählt insgesamt 97 Mitglieder. Auch er ließ das Vereinsjahr 2017 Revue passieren. Das Jugendhaus stellte mit 20,5 Metern den größten Maibaum aller Zeiten auf, berichtete Siedler. Besonders gut an kam der Auftritt der Jugendlichen als Matrosen beim Fasnetsball. Trainiert wurden sie von Luisa Kästle und Kim Seifer.

Kassierer Kai Krause verzeichnete ein Plus in der Kasse.

In den Wahlen kam für den Vorsitzenden Sebastian Wegenast David Stehle neu ins Amt. Wegenast wurde 2. Vorsitzender. Zum ersten Kassierer wurde Cedric Kleinholdermann gewählt, zum zweiten Sebastian Siedler. Lena Schneider wurde Schriftführerin. Neue Beisitzer sind Severin Beck, Robert Tunic, Marius Bitz, Kai Krause, Simon Schneider. Weiterhin Beisitzer bleiben Tom Hank und Marvin Stehle. Michaela Marienfeld löste Elternvertreter Alexander Wegenast, der zehn Jahre das Amt bekleidete, ab. Ortsvorsteher Hermann Heim, der seit 1999 – zuerst als Vorsitzender, später als Elternvertreter – beim Verein eine feste Institution ist, behielt sein Amt als Elternvertreter bei. Als Kassenprüfer kamen Steffen Seifer und Dominic Medic ins Amt.

„Es ist an der Zeit aufzuhören, wenn es am Schönsten ist“, sagte Sebastian Wegenast, der den Posten des Vorsitzenden vier Jahre inne hatte und sein Vertrauen nun in einen neuen, jüngeren Ausschuss setzt. Der neue Vereinschef David Stehle ist zuversichtlich, sein Amt künftig gut ausfüllen zu können.