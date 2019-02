Mössingen/Haigerloch / SWP

Inga Pfeffer und Eva Ehmann, Schülerinnen des Gymnasiums Haigerloch, sind bei Jugend debattiert in der Landesqualifikation.

Die besten Debattierer auf Regionalebene haben am Montagabend im Quenstedt-Gymnasium in Mössingen noch einmal ihr Können gezeigt. Mit Inga Pfeffer und Eva Ehmann ist das Haigerlocher Gymnasium im Wettbewerb „Jugend debattiert“ gut vertreten. Beide treten in der Sekundarstufe 1 (Klassenstufe 8 und 9) an.