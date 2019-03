Der MV Stetten blickt auf ein erfolgreiches 60-jähriges Jubiläumsjahr zurück.

Ein arbeitsreiches, aber auch erfolgreiches 60-jähriges Jubiläumsjahr liegt hinter dem Musikverein Stetten. Herausragend waren dabei das 43. Haigerlocher Stadtmusikfest und die beiden ausverkauften Konzerte im Salzbergwerk zusammen mit dem Landespolizeiorchester Baden-Württemberg. Vorsitzender Stefan Edele dankte in der Hauptversammlung allen Musikern und Dirigent Gerhard Nesselhauf.

Aktive Musiker sind es derzeit 52, davon sind neun Kinder und Jugendliche. Die Jungmusiker Julian Pfeffer, Jessica Beck, Laura Strauch, Elena Henle, Lena Heck, Leonie Edele und Miriam Edele wechselten in die Stammkapelle. Die Musiksaison in diesem Jahr wird am Samstag, 6. April, mit einem Konzert eröffnet. Am Sonntag, 7. April, findet der Jugendvorspielnachmittag statt. Weitere Auftritte, so unter anderem beim Stettener Dorffest und beim Open Air in Hechingen sind geplant. Abgeschlossen wird das Jahr mit dem Weihnachtskonzert am 22. Dezember.

Dirigent Gerhard Nesselhauf sprach mit Ausnahme des steigerungsfähigen Probenbesuchs von einem „musikalisch gesehen guten Jahr“.

Das Hauptaugenmerk liege nun auf der Integration der sieben Jungmusikanten, um den musikalischen Stand zu halten.

Protokollführer Wolfgang Wöhrstein berichtete, teilweise sogar in Gedichtform, über die vielen Aktivitäten des Vereins von der Fasnet bis zum Auftritt bei den Neckar-Wochen in Horb oder bei der Barbarafeier im Bergwerk.

Alexander Edele berichtete von einem Plus in der Kasse. Philipp Heck und Helmut Klingel bestätigte eine einwandfreie Kassenführung. Sonja Nill gab aus der Statistik bekannt, dass der Besuch der 44 Proben bei 69 Prozent lag und die fleißigsten Probenbesucher Stefan Edele, Elke Edele, Klaus Pfeffer, Dirk Edele, Ruppert Henle und Walter Stocker waren. Seinen ersten Bericht als Jugendleiter gab Dirk Edele ab. Derzeit sind 25 Kinder und Jugendliche aktiv, verteilt auf den Blockflötenunterricht, die Bläserklasse der Wiesentalschule Gruol, die Vorstufenkapelle und die Jugendkapelle.

Ortsvorsteher Konrad Wiget führte die einstimmige Entlastung herbei. Bei den anschließenden Neuwahlen wurden alle Amtsinhaber einstimmig wiedergewählt.