Haigerloch Jagdkasse fängt Wildschäden auf

Haigerloch / Andrea Spatzal

In intensiven Gesprächen zwischen Stadt, Jägern und Landwirten wurde die neue Jagdverpachtung im April 2019 gründlich vorbereitet.

Für die Jäger in Haigerloch war die Sitzung des Gemeinderates am vergangenen Dienstag spannend. Deshalb waren viele Waidmänner anwesend, als am Ratstisch über die neue Jagdverpachtung im April 2019 diskutiert wurde.

Am 31. März 2019 laufen nach neun Jahren die Verträge für die neun Jagdpachten in Haigerloch aus. In der Zwischenzeit ist das neue Jagd- und Wildtiermanagementgesetz (JWMG) in Kraft getreten, das erhebliche Änderungen im Jagdrecht mit sich bringt. So musste auch die Stadt Haigerloch ein Jagdkataster erstellen, in dem alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft und die jeweiligen Grundflächenanteile im Jagdbezirk genau festgehalten sind. Auch die über 20 Jahre alte Satzung der Haigerlocher Jagdgenossenschaft muss komplett überarbeitet werden. Erschwerend kommt noch hinzu, dass das Landratsamt (Jagdamt) bei der Erstellung des Jagdkatasters festgestellt hat, dass in Haigerloch wegen des bestehenden fürstlichen Eigenjagdbezirks, der den Jagdbezirk trennt, künftig zwei Jagdgenossenschaften gebildet werden müssen: „Haigerloch I“ mit Owingen und Stetten sowie „Haigerloch II“ mit der Kernstadt und den Stadtteilen Bad Imnau, Bittelbronn, Gruol, Hart, Trillfingen und Weildorf.

Die Inhalte des neuen Jagdpachtvertrages wurden im November in einem gemeinsamen Gespräch zwischen Dietmar Eger und Anne Keicher als Vertreter der Jagdpächter, Martin Zaiser vom Kreisbauernverband und Hans Haid als Vertreter der Landwirte, den Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderates und Vertretern der Stadtverwaltung besprochen. Dabei haben sich für das zukünftige Pachtverhältnis einige Änderungen ergeben.

So wird die Pachtdauer von bisher neun auf sechs Jahre verkürzt. Der Pachtpreis wird von jetzt 5,50 Euro je Hektar Wald und 2,50 Euro je Hektar Feld neu festgesetzt auf 6,50 Euro (Wald) und 1 Euro (Feld). Damit läge Haigerloch relativ genau bei einem im Zollernalbkreis ermittelten Durchschnittswert. Die Jäger hätten den Pachtpreis von 5,50 Euro gern beibehalten. Aber angesichts der immer größer werdenden Wildschäden auf Feld- und Wiesenflächen hat man sich doch auf die Erhöhung einigen können.

Bei den Wildschäden wird künftig zwischen Wald- und Feldschäden unterschieden. Wildschäden im Wald werden weiterhin vollständig entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen vom Pächter übernommen. Aufgrund der steigenden Wildschäden durch Schwarzwild im Feld und der immer weiter anwachsenden Wildschweinpopulation soll jedoch künftig bei Feldschäden eine Wildschadensdeckelung stattfinden. Mit den Pachteinnahmen aus dem Feld (4555 Euro/Jahr) wird eine Wildschadenskasse eingerichtet. Die Pächter übernehmen bis zur Höhe des jährlichen Gesamtpachtpreises die Wildschäden zu 100 Prozent selbst. Darüber hinaus gehende Schäden werden über die Jagdkasse ersetzt (ausreichende Mittel vorausgesetzt).

Die aktuellen Einnahmen bei der Jagdpacht belaufen sich derzeit auf 22 940 Euro jährlich. Künftig werden es nur noch 18 205 Euro sein (Minus 20 Prozent).

Aufgeteilt in zwei Pirschbezirke wird auf Wunsch der bisherigen Pächter der Jagdbogen Bad Imnau/Bittelbronn.

Die Neuverpachtung der künftig zehn Jagdbögen soll am 11. Januar im Mitteilungsblatt bekannt gegeben werden. Die Versammlungen der beiden Jagdgenossenschaften werden dann voraussichtlich im Februar 2019 stattfinden.

Abschließend appellierte Karl-Heinz Schneider (CDU) an die Haigerlocher Waidmannschaft, die „Motivation weiter hochzuhalten“ und zunehmend „auch jungen Jägern eine Chance zu geben“.